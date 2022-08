I 20 migliori film folk horror, da Midsommar a Men

14/20

The Witch (2015) In queso terrificante film di Robert Eggers , concetti antichi come la stregoneria, la magia nera e la possessione demoniaca sono riuniti assieme in modo del tutto nuovo, per raccontare la storia intima e affascinante della spaventosa disgregazione di una famiglia nel selvaggio New England del 1630, Nel cast Anya Taylor-Joy