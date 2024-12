Ballando con le Stelle 2024, ecco chi ha vinto e cosa è successo ieri

Cos'è successo durante la finale di Ballando con le Stelle

La finale di Ballando con le Stelle 2024 ha segnato un traguardo importante: la duecentesima puntata dello show. I primi a esibirsi, con un sensualissimo tango, sono stati Bianca Guaccero e Giovanni Pernice che, diventati una coppia anche nella vita, hanno conquistato il massimo dei punti. Luca Barbareschi ha confessato d'aver ballato per tutta l'edizione col busto, a causa delle sette vertebre inclinate, Anna Lou Castoldi (per la prima volta senza piercing) e Nikita Perotti hanno portato in scena una fiaba fantastica. È stato poi il turno di Federica Nargi e Luca Nargilla che, per la sesta volta, si sono aggiudicati il punteggio massimo. Tommaso Marini si è emozionato per la prima volta durante il programma, Federica Pellegrini ha mostrato cosa vuol dire essere una campionessa. E non arrendersi mai.

La seconda manche - dopo l'esibizione dei Negramaro - ha visto sfidarsi i concorrenti in modalità torneo. Tra Bianca Guaccero e Tommaso Marini, ha vinto Bianca. Tra Anna Lou Castoldi e Federica Nargi, ha vinto Federica. Tra Luca Barbareschi e Federica Pellegrini, ha vinto Federica. La finalissima ha visto sfidarsi la super-favorita Bianca Guaccero e, un po' a sorpresa, Federica Pellegrini.