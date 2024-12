Ballando con le Stelle, Federica Pellegrini: "Aspettavo scuse Madonia"

“Se ci siamo mai chiariti? No, non c’è stato modo. Mi aspettavo un avvicinamento dopo la puntata, ma non c’è mai stato un messaggio diretto. Ok le interviste il giorno dopo, ma con me non ne ha parlato”. Nel salotto di Mara Venier a Domenica In, Federica Pellegrini, finalista di Ballando con le Stelle, ha raccontato l’epilogo del rapporto con Angelo Madonia, suo istruttore nel programma di danza. La nuotatrice aveva iniziato il programma con il ballerino, che dopo una discussione con la giurata Selvaggia Lucarelli è stato “cacciato” dal programma. “Sì, c’è stato un po’ di disagio con Madonia”, ha ammesso Pellegrini. “C’è stata una discussione in cui non c’entravo nulla. Quella di Selvaggia l’ho presa come una battuta, ma la cosa che mi ha davvero ferita è stato quando Angelo ha detto “non è la mia competizione””. Immediata la riflessione: “Mi sono chiesta: “Cosa ci sto a fare qui? Abbiamo passato due mesi a fare cosa?””. Dopo l’uscita di scena di Madonia, Pellegrini ha cambiato partner di ballo. Prima Samuel Peron, poi colpito da infortunio, e poi Pasquale La Rocca, che è subentrato al primo.