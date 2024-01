Chi è Lorenzo Biagiarelli, il compagno di Selvaggia Lucarelli

Lorenzo Biagiarelli da otto anni fa coppia fissa con Selvaggia Lucarelli , di quindici anni più grande. Lui, classe '90, è nato a Cremona ma è cresciuto a Sinigaglia, dove i genitori avevano uno stabilimento balneare. In questi giorni è al centro delle cronache dopo che sui suoi social aveva messo in dubbio la recensione della ristoratrice lodigiana Giovanna Pedretti poi morta suicida. Dal lavoro in televisione alla passione per la musica e il cibo, scopriamo chi è Lorenzo Biagiarelli.

Le sue passioni

Prima la passione della storia, che studierà all'università, poi la musica, che non riesce concretizzare, infine il cibo, il grande amore di Lorenzo Biagiarelli, che passa dal sogno di fare la rockstar a diventare a tutti gli effetti un food blogger. Non uno chef, come sottolinea nel profilo Instagram, dove in migliaia lo seguono tra viaggi, piatti e qualche polemica, come nell'ultimo caso salito alla cronaca, dove ha contestato la veridicità della recensione sul ristorante Le Vignole di Lodi, in cui un cliente si sarebbe lamentato di aver mangiato accanto a gay e disabili.

Cibo e danza

In televisione esordisce nel 2019 con il programma di Real Time Cortesie per gli Ospiti, poi dal 2020 è protagonista di È sempre mezzogiorno condotto da Antonella Clerici e in onda su Rai Uno. Una parentesi sempre in Rai la vive anche come concorrente di Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci, dove a giudicare le sue performance c'era proprio la fidanzata Selvaggia Lucarelli.