West Nile, primo caso in Valle d'Aosta. Usl: “No pericolo di contagio"

Primo caso di positività al virus West Nile in Valle d’Aosta. Un uomo è stato ricoverato all’ospedale Parini del capoluogo dopo essersi presentato in pronto soccorso per un forte dolore all’addome e febbre. Sottoposto a un prelievo sierologico per il West Nile (come da protocollo in caso di febbre) è risultato positivo al virus e quindi ricoverato per una patologia probabilmente correlata. Il paziente è un 70enne italiano che si trovava in Valle d’Aosta come turista: residente altrove, l’uomo ha contratto l'infezione al di fuori del territorio valdostano e, non avendo ricevuto una precedente diagnosi del contagio, è partito per un soggiorno nella regione.

Paziente in via di guarigione Le condizioni dell'uomo, come appurato dai sanitari dell'ospedale di Aosta, non destano preoccupazioni e sarebbe già in fase di guarigione. L'azienda Usl della Valle d'Aosta, in seguito all'episodio di contagio, ha ricordato che "il paziente non è contagioso e il caso riscontrato non comporta alcun pericolo di diffusione nella nostra regione". "Grazie alle competenze specialistiche e alle tecnologie diagnostiche a disposizione, l'Ospedale Parini ha potuto individuare tempestivamente la malattia, garantendo al paziente le cure più appropriate", ha commentato il direttore sanitario dell'azienda Usl, Mauro Occhi. "È importante sottolineare - ha aggiunto - che la febbre West Nile non si trasmette da persona a persona attraverso il contatto diretto con individui infetti, ma esclusivamente tramite la puntura di alcune specie di zanzare che si infettano nutrendosi di uccelli selvatici, veri serbatoi naturali del virus".