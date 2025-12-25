Maltempo, oggi allerta rossa in Emilia-Romagna. Gialla in 5 regioni

Il maltempo continua a colpire l’Italia anche nella giornata di Natale: temporali e nubifragi sono attesi sia al Nord che al Centro-Sud, con elevato rischio di piene dei fiumi. È quindi allerta meteo in sei regioni: rossa, arancione e gialla (dipende dalle zone) in Emilia-Romagna - dove preoccupano i fiumi, con osservati speciali gli affluenti di destra del Reno e l'Idice - e gialla in altre cinque regioni (Piemonte, Lazio, Puglia, Toscana e Campania). Bora forte a Trieste.

L’allerta in Emilia-Romagna

L'allerta rossa in Emilia-Romagna è per rischio idraulico e tocca l’area della Pianura bolognese. Allarme arancione, sempre per rischio idraulico, su Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola e Montagna romagnola. E ancora, allerta gialla per rischio idraulico su Pianura modenese, Costa ferrarese, Collina emiliana centrale, Pianura ferrarese, Pianura reggiana di Po, Pianura reggiana. In Emilia-Romagna è anche allerta arancione per rischio idrogeologico, questa volta su Costa romagnola, Collina emiliana centrale, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola. Allarme giallo sulla Montagna emiliana centrale.

Allerta gialla per neve e valanghe in Piemonte

Valido già da ieri è il bollettino di allerta gialla (fenomeni localizzati) emesso dall’Arpa del Piemonte per neve e valanghe, nell'area occidentale della regione. "Fino al mattino di Santo Stefano, precipitazioni moderate diffuse sul Piemonte occidentale, localmente forti nelle vallate del Cuneese e del Torinese”, si legge nell’avviso. Lo scenario atteso è di "disagi alla viabilità e possibili interruzioni nelle forniture dei servizi per neve”. Si aggiunge che “l'attività valanghiva potrà localmente interessare i siti abitualmente esposti al pericolo valanghe" nelle aree che comprendono le Valli Orco, Lanzo, bassa val Susa e Sangone, Alta val Susa, Chisone, Pellice e Po, Valli Varaita, Maira e Stura, Valle Tanaro”.