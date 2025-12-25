Maltempo, oggi allerta rossa in Emilia-Romagna. Gialla in 5 regioni. Neve in PiemonteCronaca
Anche il Natale in diverse zone d'Italia è all'insegna del maltempo. Preoccupa lo stato dei fiumi nella Pianura Bolognese: osservati speciali gli affluenti del Reno, preoccupa l'Idice. Rischio (moderato) di valanghe sulle alture piemontesi
Il maltempo continua a colpire l’Italia anche nella giornata di Natale: temporali e nubifragi sono attesi sia al Nord che al Centro-Sud, con elevato rischio di piene
dei fiumi. È quindi allerta meteo in sei regioni: rossa, arancione e gialla (dipende dalle zone) in Emilia-Romagna - dove preoccupano i fiumi, con osservati speciali gli affluenti di destra del Reno e l'Idice - e gialla in altre cinque regioni (Piemonte, Lazio, Puglia, Toscana e Campania). Bora forte a Trieste.
L’allerta in Emilia-Romagna
L'allerta rossa in Emilia-Romagna è per rischio idraulico e tocca l’area della Pianura bolognese. Allarme arancione, sempre per rischio idraulico, su Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola e Montagna romagnola. E ancora, allerta gialla per rischio idraulico su Pianura modenese, Costa ferrarese, Collina emiliana centrale, Pianura ferrarese, Pianura reggiana di Po, Pianura reggiana. In Emilia-Romagna è anche allerta arancione per rischio idrogeologico, questa volta su Costa romagnola, Collina emiliana centrale, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola. Allarme giallo sulla Montagna emiliana centrale.
Allerta gialla per neve e valanghe in Piemonte
Valido già da ieri è il bollettino di allerta gialla (fenomeni localizzati) emesso dall’Arpa del Piemonte per neve e valanghe, nell'area occidentale della regione. "Fino al mattino di Santo Stefano, precipitazioni moderate diffuse sul Piemonte occidentale, localmente forti nelle vallate del Cuneese e del Torinese”, si legge nell’avviso. Lo scenario atteso è di "disagi alla viabilità e possibili interruzioni nelle forniture dei servizi per neve”. Si aggiunge che “l'attività valanghiva potrà localmente interessare i siti abitualmente esposti al pericolo valanghe" nelle aree che comprendono le Valli Orco, Lanzo, bassa val Susa e Sangone, Alta val Susa, Chisone, Pellice e Po, Valli Varaita, Maira e Stura, Valle Tanaro”.
Le altre allerte meteo di oggi 25 dicembre
Qui le altre allerte meteo di oggi:
- Allerta gialla per rischio idraulico in Lazio (Bacini Costieri Sud, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma);
- Allerta gialla per rischio temporali in Puglia (Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento);
- Allerta gialla per rischio idrogeologico in Campania (Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); Lazio (Bacini Costieri Nord); Puglia (Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento) e Toscana (Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Ombrone Gr-Costa, Etruria-Costa Sud, Reno, Romagna-Toscana).
