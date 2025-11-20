Neve in Europa, gelo artico dall'Italia al Regno Unito: le immagini

Neve e freddo in Europa, gli effetti del gelo artico fra Italia, Germania e Uk. FOTO
Una perturbazione di origine artica ha causato un crollo termico in gran parte del Vecchio Continente. Allerta arancione nel Regno Unito dove le minime sono andate sotto zero, con picchi di meno sei gradi registrati in Galles e al confine con la Scozia. Nevicate in Germania, Francia e sulle Dolomiti italiane. Nelle prossime ore l'aria fredda convergerà verso il Mediterraneo con possibili fiocchi anche a bassa quota
- Primo gelo dell'anno in Europa. Le correnti di aria fredda originate da una perturbazione di origine artica hanno causato un crollo delle temperature nel nord del continente, in particolare in Germania, Francia e Regno Unito.
- L'ente meteorologico nazionale tedesco (DWD) ha diramato un'allerta per le temperature rigide e la neve che hanno interessato diversi land, dalla Baviera al Baden-Württemberg fino alla regione della Renania-Palatinato.
- Il freddo ha colpito anche le principali città tedesche, a partire dalla capitale Berlino dove la colonnina di mercurio è scesa sotto lo zero per la prima volta dall'inizio della stagione autunnale A Monaco di Baviera nei prossimi giorni è atteso un calo delle minime fino a meno sette gradi. Meno quattro è la temperatura minima prevista ad Amburgo, Colonia e Hannover.
- Nel Regno Unito le autorità del Met Office hanno diramato l'allerta arancione per il nord dell'isola dopo il crollo termico che ha portato ovunque la colonnina di mercurio sotto zero, in anticipo rispetto alle medie pre-invernali.
- Tra le regioni più colpite dall'ondata di gelo artico ci sono il Galles e la Cumbria, al confine con la Scozia, dove le minime hanno toccato i sei gradi sotto lo zero. Meno cinque è la temperatura registrata in Scozia, due gradi sotto l'Irlanda del Nord.
- Ma il gelo à calato anche nelle maggiori città di tutto il Paese, dai meno due gradi raggiunti a Bristol e Manchester al -1 grado toccato nella notte a Birmingham e a Londra. Nella capitale britannica, nonostante il cielo terso, la temperatura diurna non è andata oltre i quattro gradi.
- Al freddo si è aggiunta la neve, soprattutto nell'Inghilterra centro-settentrionale. Nello Yorkshire il manto bianco ha raggiunto i 25 centimetri con conseguenti disagi nei trasporti a causa delle precipitazioni diffuse.
- L'ondata ha fatto breccia anche in Italia, a partire dai rilievi alpini di Nord-Est. In Trentino-Alto Adige e in Veneto la prima nevicata della stagione ha imbiancato le Dolomiti a partire dai 700 metri d’altitudine.
- I primi fiocchi hanno interessato anche un tratto dell’A22 tra Vipiteno e il Brennero. Mentre al di sopra dei 1.300 metri sono attesi tra i 5 e i 10 centimetri di neve fresca. Come spiegato dal meteorologo provinciale Dieter Peterlin, nei prossimi giorni l'Alto Adige sarà sfiorato due volte da una depressione e con le temperature così basse i fiocchi potrebbero spingersi fino a 500-800 metri.
- Il maltempo e il freddo però avanzano su tutta l’Italia dove nei prossimi giorni è previsto un ulteriore abbassamento delle temperature. Secondo Lorenzo Tedici, metereologo de Il Meteo.it, "non si escludono dei fiocchi bagnati a Milano, mentre un pò di neve fresca potrebbe accumularsi fino a quote di bassa collina specialmente tra Emilia-Romagna e Basso Piemonte".