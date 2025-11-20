Neve in Europa, gelo artico dall'Italia al Regno Unito: le immagini

Una perturbazione di origine artica ha causato un crollo termico in gran parte del Vecchio Continente. Allerta arancione nel Regno Unito dove le minime sono andate sotto zero, con picchi di meno sei gradi registrati in Galles e al confine con la Scozia. Nevicate in Germania, Francia e sulle Dolomiti italiane. Nelle prossime ore l'aria fredda convergerà verso il Mediterraneo con possibili fiocchi anche a bassa quota