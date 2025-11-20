Maltempo, dal Nord Europa arrivano gelo e neve sull'Italia: ecco dove

Il maltempo e il freddo però non sono limitati all’Alto Adige e si stanno facendo strada su tutta l’Italia: se ieri e oggi sono giornate segnate dalla pioggia, prima al Sud e poi al Centro-Nord, adesso arriva il momento di un sensibile abbassamento delle temperature. E nei prossimi giorni è atteso un ulteriore calo termico, che potrebbe portare anche neve a bassa quota a Nord: "Non si escludono dei fiocchi bagnati a Milano, mentre un po' di neve fresca potrebbe accumularsi fino a quote di bassa collina specialmente tra Emilia e Basso Piemonte", ha spiegato Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it.

