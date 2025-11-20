Maltempo, dal Nord Europa arrivano gelo e neve sull'Italia: ecco dove

Introduzione
È arrivata sull’Italia l’ondata di freddo e neve annunciata oramai da giorni. Già ieri si sono registrati i primi segnali in Alto Adige, con valori sotto lo zero: la notte tra martedì e mercoledì infatti ha fatto segnare picchi di freddo a Sesto Pusteria, Pennes e San Giacomo in Val di Vizze, con -10 gradi, mentre la città più fredda è stata Vipiteno con -7 gradi. "Il freddo è arrivato e ora segue la neve. Nei prossimi giorni l'Alto Adige sarà sfiorato due volte da una depressione sull'Italia, che porterà precipitazioni. Con le temperature così basse, i fiocchi scenderanno fino a 500-800 metri, forse anche più in basso", ha spiegato il meteorologo provinciale Dieter Peterlin.
Arriva il freddo in Italia
Il maltempo e il freddo però non sono limitati all’Alto Adige e si stanno facendo strada su tutta l’Italia: se ieri e oggi sono giornate segnate dalla pioggia, prima al Sud e poi al Centro-Nord, adesso arriva il momento di un sensibile abbassamento delle temperature. E nei prossimi giorni è atteso un ulteriore calo termico, che potrebbe portare anche neve a bassa quota a Nord: "Non si escludono dei fiocchi bagnati a Milano, mentre un po' di neve fresca potrebbe accumularsi fino a quote di bassa collina specialmente tra Emilia e Basso Piemonte", ha spiegato Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it.
Il meteo di oggi
Per quanto riguarda le condizioni meteo attese per oggi, al Nord la giornata dovrebbe caratterizzarsi per l’instabilità sui settori montuosi centro orientali, con possibili nevicate sotto i 700 metri. Invece dovrebbe essere parzialmente soleggiato altrove. Al centro la giornata porterà un peggioramento del meteo su Lazio, Umbria e Marche, mentre dovrebbe essere meno colpita la Toscana. Al Sud, infine, il peggioramento si muoverà dalla Sardegna verso la Campania, dove è atteso in serata ancora forte maltempo.
Le previsioni per venerdì
Venerdì 21 novembre, invece, arriva l’annunciato calo termico: al Nord la giornata presenterà tempo in peggioramento con precipitazioni sparse, neve in montagna fino in valle e localmente anche in pianura nella zona del Nordovest. Al Centro invece la giornata sarà segnata da un cielo molto nuvoloso e assenza di precipitazioni fino al pomeriggio, poi inizierà gradualmente a peggiorare in tutta l’area. Mentre al Sud domani si annunciano condizioni instabili, con precipitazioni più probabili e forti sulla Campania, la Puglia centro settentrionale e poi sul Cosentino.
Cosa succederà sabato
Al Nord il tempo sarà soleggiato nella zona ovest e in montagna sabato 22 novembre, mentre il cielo risulterà coperto altrove con neve debole al mattino in Emilia-Romagna. Sono poi attesi venti freddi di Bora e Grecale. Sono invece previste precipitazioni al Centro, in particolare su Toscana, Umbria e Marche: la neve potrebbe fare capolino in collina. Infine al Sud la giornata dovrebbe essere caratterizzata da piogge forti e temporali soprattutto sul lato tirrenico e sulla Sicilia.
Le previsioni per la prossima settimana
Guardando poi all’inizio della prossima settimana, secondo ilMeteo.it le condizioni attese saranno simili a quelle invernali: infatti arriveranno correnti fredde di origine artica in discesa dal Nord Europa, che andranno a interagire con una perturbazione atlantica che sta avanzando verso il Mediterraneo. E dunque l’incontro tra queste due masse d’aria potrebbe creare una fase di forte maltempo su diverse Regioni in Italia, accompagnato da un ulteriore crollo delle temperature. In particolare lunedì ci sarà un progressivo peggioramento, che dovrebbe colpire soprattutto le regioni tirreniche, e il calo delle temperature favorirà il ritorno della neve: questa è attesa a bassa quota in Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. Il maltempo continuerà poi a flagellare l’Italia martedì e mercoledì, in particolare al Centro-Sud.
Il meteo nel prossimo weekend
La situazione, comunque, dovrebbe cambiare sensibilmente nella seconda metà della settimana e nel weekend. Secondo ilMeteo.it infatti è attesa la rimonta dell'alta pressione, che se confermata comporterebbe un miglioramento delle condizioni meteo su buona parte del Paese. In ogni caso è probabile che le temperature si mantengano ancora sotto le medie climatiche, in buona parte per il continuo afflusso di aria fredda dal Nord Europa.
