Meteo, previsioni neve: dove e quando arriva il freddo polare

Introduzione
Quello che devi sapere
Irruzione aria dal Nord Europa al settentrione
In arrivo un cambio di rotta sul fronte meteo, con maltempo e il primo vero freddo della stagione. Le correnti atlantiche, spiega Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, cederanno il passo a masse d'aria con temperature basse che cambieranno radicalmente lo scenario meteorologico. "Già da oggi - aggiunge - una marcata irruzione di aria molto più fredda proveniente dal Nord Europa comincerà a penetrare sul Settentrione. Questo primo assaggio gelido sarà il preludio a giorni movimentati e temperature in picchiata".
Tornerà anche la neve
La prima vera linea di instabilità si concentrerà in particolare al Nord-Est. Il Triveneto sarà la zona più colpita, con precipitazioni abbondanti, possibili temporali e rovesci e grandine a causa del forte contrasto termico. Tornerà anche la neve: sulle Alpi si prevedono nevicate copiose. La vera notizia è il rapido calo della quota neve: si spingerà fin sotto i 1000 metri. L'aria fredda, entrando nel Mediterraneo, alimenterà un vortice depressionario ben strutturato. Questo sistema darà il via a una fase di maltempo più pesante e diffuso, specialmente sulle regioni del Centro e del Sud Italia.
Freddo intenso nel fine settimana
A metà settimana, mentre il maltempo imperverserà altrove, il Nord potrà godere di una tregua più asciutta. Tuttavia, il prezzo da pagare sarà il sensibile calo termico, con le prime gelate, che faranno la loro comparsa anche in pianura. E il fine settimana rischia di portare un secondo, più intenso impulso freddo. Questo scatenerà la formazione di un nuovo ciclone con il minimo depressionario che si posizionerà proprio sull'Italia.
Settimana con maltempo a fasi alterne
Oggi condizioni meteo instabili o perturbate sull'Italia centro-meridionale con piogge e temporali anche intensi specie su Lazio, Campania, Basilicata e Calabria. Temperature in calo con valori che si riporteranno in linea con le medie del periodo. Secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano nella seconda parte della settimana avremo una discesa di aria fredda artico-marittima verso l'Europa centro-occidentale. Questa dovrebbe poi raggiungere anche il Mediterraneo centrale dando vita a una nuova fase di maltempo e un generale calo termico, su valori anche al di sotto delle medie. Neve in arrivo sulle Alpi localmente anche abbondante, e poi sull'Appennino centrale. Entro il weekend non si escludono i primi episodi di neve a bassa quota.
Previsioni meteo per oggi
Al Nord cieli sereni o poco nuvolosi; isolate precipitazioni sull'Emilia Romagna, con neve sull'Appennino settentrionale dai 1200 metri. Al pomeriggio precipitazioni in esaurimento con tempo del tutto stabile. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Al Centro precipitazioni diffuse, anche intense sul Lazio; asciutto sulle coste della Toscana. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali, con precipitazioni in progressivo esaurimento anche sul Lazio. In serata ancora deboli piogge tra Marche e Abruzzo, variabilità asciutta altrove. Al Sud e isole cieli coperti su tutti i settori con piogge sparse sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia, piu' stabile Sardegna. Al pomeriggio fenomeni intensi attesi su Campania, Basilicata e Calabria Tirrenica, tempo invariato altrove. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di maltempo con cieli nuvolosi e piogge deboli o moderate sparse. Temperature minime e massime in generale diminuzione da nord a sud.