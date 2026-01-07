Il pool legale Consulcesi & Partners ha annunciato di essere già al lavoro sui ricorsi contro il procedimento di accesso a Medicina, "a tutela di tutti gli studenti che risulteranno esclusi da una graduatoria ritenuta viziata da irregolarità note e non adeguatamente sanate". "Siamo di fronte a un paradosso senza precedenti: un accesso pensato per essere più aperto che finisce per selezionare in modo ancora più rigido. Il semestre filtro - afferma l'avvocato Marco Tortorella - non è stato uguale per tutti, la frequenza è stata breve e spesso non in presenza, e si sono verificate violazioni dell'anonimato, fughe di notizie e quesiti errati o ambigui. La graduatoria sarà costruita su regole cambiate in corsa e su un percorso che non ha garantito le stesse condizioni a tutti. In queste situazioni, chi non verrà ammesso ha fondati elementi per far valere i propri diritti davanti ai giudici amministrativi". Secondo Consulcesi & Partners, il nuovo modello di accesso, presentato come superamento del numero chiuso, ne riproduce gli effetti, "lasciando migliaia di studenti in un limbo e rischiando di inaugurare l'anno accademico con un ampio contenzioso". Un ricorso collettivo al Tar lo ha annunciato anche l'Unione degli universitari.