Oltre 25mila iscritti al "semestre filtro" hanno ottenuto almeno un 18

Sono 25.450 gli studenti che, tra il primo e il secondo appello del semestre filtro, hanno ottenuto un voto almeno pari o superiore al 18 ad almeno un esame tra Chimica, Fisica e Biologia, ed è quindi è questa la platea che, sulla base della possibilità di recupero dei crediti, si potrà iscrivere all'università in Medicina, Odontoiatria, Veterinaria e corsi affini. E' un'anticipazione di quanto emerso in queste ore sebbene i risultati del secondo appello del semestre aperto si conosceranno solamente nella giornata di domani.

Il recupero del debito d'esame

In generale, oltre agli studenti che hanno superato i 3 esami, saranno iscritti ai corsi di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria anche coloro che hanno superato uno o due esami con la possibilità di recuperare il debito d'esame presso la sede universitaria che sarà assegnata a ciascuno.

Il commento degli studenti di "Cambiare Rotta"

"Come regalo di Natale la ministra Bernini prepara l'esclusione di migliaia di studenti dai corsi di Medicina e il rischio di perdere un anno di studi. Non ci stiamo, i correttivi sulla riforma del semestre filtro non bastano perché la selezione a Medicina è sbagliata alla radice", hanno fatto sapere i giovani di "Cambiare Rotta", che tra l'altro proprio domani alle 15 terranno un presidio davanti al ministero. "Serve formare medici, investire sulla sanità e assumere personale. Il semestre filtro, esattamente come il numero chiuso, va in direzione opposta e giustifica il disinvestimento sul servizio sanitario nazionale e restrizione dell'accesso ai corsi", hanno poi aggiunto.