Milano è la migliore città italiana per universitari. CLASSIFICA

Nella classifica pubblicata da QS, che analizza 150 destinazioni di studio in tutto il mondo, ci sono tre centri italiani: Milano è al 52° posto, Roma si trova in 54ªposizione, mentre Torino si piazza al 68°posto. Nella classifica delle 10 migliori città per studenti universitari, 5 sono in Europa: al primo posto c’è Londra, seguita da Tokyo e Seoul