Università, la migliore italiana nel mondo è il PoliMi. CLASSIFICA

Per il tredicesimo anno consecutivo il MIT si è classificato al primo posto della QS World University Rankings 2025, che stila un elenco di 1.500 università in 106 Paesi. Il primo ateneo italiano, al 111° posto, è il Politecnico di Milano, ma ottimi risultati li registrano anche La Sapienza di Roma, che si posiziona al 132°posto, e Alma Mater Studiorum di Bologna, che si attesta in 133ª posizione