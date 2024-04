Università, la classifica delle migliori del mondo: 4 italiane al top

Secondo la nuova classifica QS rankings by subject 2024, negli studi classici la Sapienza si conferma prima al mondo e la Normale quinta. PoliMi settimo in Architettura e in Arte e Design e nono in Ingegneria Meccanica e Aeronautica. Bocconi settima in marketing e nona in Economia Gestionale

Le università italiane godono ormai di un'ottima reputazione internazionale, non solo negli studi classici, ma anche in settori come ingegneria e le scienze economiche e sociali. La conferma arriva dal QS rankings by subject 2024, la classifica dei migliori atenei per disciplina accademica elaborata dagli analisi di QS Quacquarelli Symonds, da cui emerge che la Sapienza di Roma si conferma per il quarto anno consecutivo al primo posto al mondo negli Studi classici. In un contesto generale che vede il sistema accademico italiano confermare il suo posizionamento generale e aggiudicarsi ben otto piazzamenti nella top ten mondiale grazie alla lente di ingrandimento sui singoli corsi di studio. Fra i Paesi dell'Unione Europea solo l'Olanda supera l’Italia, con 13 materie ai primi dieci posti al mondo, mentre Francia e Germania solo cinque a testa.

Le 4 università italiane nella top ten per singole materie

Come detto, i risultati vedono La Sapienza confermarsi per il quarto anno consecutivo al primo posto al mondo negli Studi classici, davanti a Oxford e Cambridge. Ma non solo. Da quest'anno entra al decimo posto anche con Archeologia. La Normale di Pisa, invece, è quinta in “Classics”, nonostante abbia perso una posizione. Nella top ten per singole discipline rientra anche il Politecnico di Milano, che è settimo sia in Architettura, dove ha guadagnato tre posizioni, che in Arte e Design (su di due posti) e nono in Ingegneria meccanica e aeronautica, nonostante abbia perso due posizioni. La Bocconi, invece, è settima in Marketing (era ottava) e nona in Economia gestionale, guadagnano due posizioni rispetto allo scorso anno. Si conferma, inoltre, 16esima in Economia e econometria e 17esima in Contabilità e finanza.

La classifica generale a livello mondiale

Per quanto riguarda la classifica generale, a livello mondiale, anche quest’anno, dominano la classifica le università americane, che restano in testa in 32 discipline, nonostante complessivamente abbiano registrato un calo della performance del 24% in termini di piazzamenti. In seconda posizione c’è il Regno Unito, con 16 discipline.

In base alla classifica generale, l’Università di Harvard è l'istituzione più performante al mondo, con il primo posto in 19 discipline. Segue il MIT (Massachusetts Institute of Technology), con la prima posizione in 11 materie. Nell'Europa continentale, oltre alla Sapienza, ci sono due università olandesi, ovvero Wageningen per Agricoltura e silvicoltura e Amsterdam per Studi sulla comunicazione e sui media, e due svizzere l'Eth, il Politecnico di Zurigo e la scuola alberghiera Ehl di Losanna.

La top 10 mondiale

1. Harvard University

2. University of Cambridge

3. University of Oxford

4. Stanford University

5. University of California, Berkeley (UCB)

6. Yale University

7. Massachusetts Institute of Technology (MIT)

8. New York University

9. University of California, Los Angeles (UCLA)

10. UCL

I migliori corsi di studio in Italia

Seppur nella classifica generale nessun ateneo italiano riesca ad entrare tra i primi cento posti, tanti sono gli atenei che si sono distinti nelle singole discipline. Tra i primi 50 al mondo nelle discipline letterarie e artistiche, per esempio, troviamo ben 22 atenei italiani. Oltre a quelli presenti nella top ten, è ottimo il posizionamento della Sapienza, dello Iuav di Venezia e del Politecnico di Torino in Storia dell'arte che si sono classificati rispettivamente al 14esimo, 15esimo e 18esimo posto al mondo; oltre all’università di Bologna che è all’19esimo posto in studi classici.

Per quanto riguarda Ingegneria, invece, il PoliMi è anche al 12esimo posto sia in Ingegneria civile che in Ingegneria del petrolio, e al 18esimo posto in Ingegneria Elettrica. Buoni posizionamenti anche per il Politecnico di Torino sia in Ingegneria del Petrolio (28esimo), che in Ingegneria Meccanica e Aeronautica (33esimo), Ingegneria Civile (37esimo) e Ingegneria Mineraria (38esimo).

Nelle Scienze della vita, la Statale di Milano è in 33esima posizione in Farmacia e al 34esimo posto in Veterinaria. Il PoliMi è, inoltre, al 31esimo posto al mondo per la Matematica, guadagnando tre posizioni rispetto allo scorso anno, e la Sapienza è 32esima al mondo in Fisica (era 35esima).

Infine, per quanto riguarda le Scienze sociali, la Luiss resta nella top 20 mondiale in Politica e studi internazionali ma perde cinque posizioni passando dal 14esimo al 19esimo posto.