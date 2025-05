Palermo, uomo ucciso per strada con almeno 6 coltellate

Fatali le gravi ferite al torace e all'addome, inutili i soccorsi. L'attacco è avvenuto in viale dei Picciotti. Sconosciuta finora l'identità della vittima. Le indagini sono condotte dalla polizia

Un uomo è stato ucciso questa sera a Palermo con almeno sei coltellate che gli sono state sferrate al petto e all'addome. L'omicidio è successo in viale dei Picciotti, tra Settecannoli e Brancaccio. Non si conosce al momento l'identità della vittima. Secondo quanto riportato, tratterebbe di un cittadino straniero, ma l'uomo, dell'apparente età di 40 anni, non avrebbe con sé documenti. Sul posto sono intervenuti sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato vano. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato.