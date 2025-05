Milano, cade in fuga da polizia e muore in ospedale: rivolta parenti

Un giovane di 21 anni di origine libica, residente a Brembate (Bergamo), è morto all'alba di oggi all'ospedale Humanitas di Rozzano (Milano) in seguito a un incidente in moto. Secondo la prima ricostruzione sembra che il ragazzo, vedendo una pattuglia della polizia, abbia cambiato direzione e sia caduto da solo, mentre era inseguito dagli agenti, ferendosi gravemente. Trasportato al'Humanitas dal 118 in codice rosso, è deceduto in ospedale. I parenti, secondo le prime informazioni, appresa la notizia, si sono recati nella struttura dove avrebbero aggredito i presenti e danneggiato oggetti. Sul posto polizia e carabinieri.

La dinamica dell'incidente

Secondo una prima ricostruzione della Polizia Locale, che procede alle indagini, tra la pattuglia della Polizia che lo seguiva e il mezzo a due ruote non c'è stato contatto. Perso il controllo del mezzo il conducente sarebbe finito contro un semaforo rimanendo ferito gravemente. Lo scooter e la volante, si sono incrociati intorno alle 3.15 in viale Ortles provenendo da direzioni opposte. Repentinamente lo scooter ha svoltato a sinistra, in via Cassano d'Adda, e l'auto della Polizia, insospettita dalla manovra, svoltando a destra, lo ha seguiti in via Cassano d'Adda. Lo scooter si è allontanato velocemente ma poco dopo, all'incrocio con via Marco D'Agrate, avrebbe sbandato finendo contro un semaforo. Da indiscrezioni tutto si sarebbe svolto molto velocemente e la volante non avrebbe nemmeno azionato i dispositivi luminosi. .