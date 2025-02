Ritorno a Corvetto, perché c'è rabbia nel quartiere di Ramy Elgaml

Siamo tornati a Corvetto, quartiere a sud-est di Milano. Siamo tornati in via dei Cinquecento, dove lo scorso 24 novembre ha perso la vita Ramy Elgaml. Questo è il luogo dove sorgono le case pezzate, chiamate così per le toppe di calcestruzzo grigio con cui sono state accomodate, scrostate nel tempo. Qui è dove molti fanno i conti con la povertà economica, scolastica e con l'abusivismo. Il reportage