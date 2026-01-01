Offerte Sky
Capodanno, bimbo di 9 anni ferito di striscio da proiettile a Caserta

Nell'episodio di Aversa sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, che hanno avviato le indagini repertando nelle vicinanze del luogo del ferimento un'ogiva esplosa,  riconducibile a un'arma da fuoco

Un bambino di nove anni è rimasto lievemente ferito nella notte ad Aversa (Caserta) alla mano destra, colpito di striscio da un proiettile vagante. Dovrebbe essere questo l'unico evento di cronaca rilevante legato ai festeggiamenti del Capodanno nel Casertano, secondo quanto riferisce l'ufficio stampa del Comando Provinciale dei Carabinieri sulla base delle prime informazioni raccolte sul territorio della provincia e presso gli ospedali. Nell'episodio di Aversa sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, che hanno avviato le indagini repertando nelle vicinanze del luogo del ferimento un'ogiva esplosa,  riconducibile a un'arma da fuoco. Il minore è stato portato all'ospedale Moscati e dimesso dopo essere stato medicato.

