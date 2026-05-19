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Cagliari, investe uomo: non era un incidente stradale, ma tentato omicidio. Arrestato

Cronaca

Un 36enne in monopattino è stato travolto a Uta da un'auto il cui conducente è fuggito. Le indagini dei carabinieri hanno portato in pochi minuti all'individuazione del sospettato, un 47enne di Decimomannu. Gli accertamenti hanno rivelato che si è trattato di un gesto volontario

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Quello che inizialmente sembrava un investimento con fuga del conducente si è rivelato un tentato omicidio. A Uta, nel Cagliaritano, un 36enne stava viaggiando su un monopattino elettrico quando è stato travolto da un'auto proveniente dal senso di marcia opposto. Il conducente non si è fermato a soccorrerlo, ma è scappato.

Le ricerche

Il ferito è stato trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso con diverse lesioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri hanno avviato immediatamente le ricerche dell'automobilista, individuando in pochi minuti l'uomo nel vicino comune di Decimomannu, insieme all'auto con evidenti segni della collisione. 

La svolta investigativa e l'arresto

Gli accertamenti hanno individuato un quadro diverso da quello ipotizzato in un primo momento: non si è trattato di un incidente, ma di una manovra volontaria. Tra i due uomini c'era stata una lite nei giorni precedenti e il 47enne avrebbe investito deliberatamente il rivale prima di scappare. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e si trova nel carcere di Uta.

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