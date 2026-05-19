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Femminicidio Ilaria Sula, chiesto l'ergastolo per Samson

Cronaca

Il giovane, reo confesso, è accusato di omicidio aggravato anche dalla premeditazione e occultamento di cadavere. Nel corso della requisitoria i pm hanno specificato che il delitto "è stato programmato da Samson ed eseguito con freddezza"

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La Procura di Roma ha chiesto la condanna all'ergastolo per Mark Antony Samson, il giovane che nel marzo dello scorso anno uccise a coltellate l'ex fidanzata Ilaria Sula e gettò il cadavere - chiuso in un sacco - da un dirupo. L'imputato, reo confesso, è accusato di omicidio aggravato anche dalla premeditazione e occultamento di cadavere. Nel corso della requisitoria i pm hanno affermato che l'omicidio "è stato programmato da Samson ed eseguito con freddezza".

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