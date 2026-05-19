Femminicidio Ilaria Sula, chiesto l'ergastolo per Samson

Il giovane, reo confesso, è accusato di omicidio aggravato anche dalla premeditazione e occultamento di cadavere. Nel corso della requisitoria i pm hanno specificato che il delitto "è stato programmato da Samson ed eseguito con freddezza"

La Procura di Roma ha chiesto la condanna all'ergastolo per Mark Antony Samson, il giovane che nel marzo dello scorso anno uccise a coltellate l'ex fidanzata Ilaria Sula e gettò il cadavere - chiuso in un sacco - da un dirupo. L'imputato, reo confesso, è accusato di omicidio aggravato anche dalla premeditazione e occultamento di cadavere. Nel corso della requisitoria i pm hanno affermato che l'omicidio "è stato programmato da Samson ed eseguito con freddezza".