Ilaria Sula, chi era la 22enne scomparsa a Roma e trovata morta

Il corpo della giovane è stato ritrovato chiuso in una valigia a Poli, tra Tivoli e Roma. L'ex fidanzato, un ragazzo di origini filippine, è in stato di fermo. Ecco cosa sappiamo della ragazza

Gli ultimi messaggi con i coinquilini e poi il silenzio. Nessuno aveva saputo più niente di Ilaria Sula, scomparsa lo scorso 25 marzo dal quartiere Furio Camillo di Roma, fino a oggi, quando il suo corpo è stato ritrovato chiuso in una valigia in fondo a un dirupo nei pressi del Comune di Poli, tra Tivoli e la capitale. Da subito gli investigatori si sono concentrati sull’ex ragazzo di origini filippine della vittima, ora in stato di fermo.

Chi era Ilaria Sula Originaria di Terni, Ilaria Sula studiava all'Università a Roma: era al terzo anno della facoltà di Statistica alla Sapienza. Da quanto emerso, era ben voluta da tutti: in molti, tra amici e colleghi universitari, avevano diffuso appelli sulla sua scomparsa. Nella capitale divideva la casa con alcune coinquiline. La madre e il padre hanno presentato la denuncia di scomparsa al commissariato San Lorenzo nei giorni scorsi, ma la ragazza non aveva portato con sé i trucchi: un segnale che questo frettoloso allontanamento non doveva forse durare troppo a lungo. L'ultimo avvistamento era avvenuto alla periferia nel quadrante Est di Roma, a piazza del Quarticciolo.