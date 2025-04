Mark Samson, chi è il 23enne accusato dell’omicidio di Ilaria Sula

Si era laureato da poco in architettura, in passato aveva lavorato in un McDonald’s e abitava con i genitori nel quartiere Africano di Roma. Mark Samson, 23 anni, è il giovane fermato per l’omicidio di Ilaria Sula (CHI ERA), la 22enne scomparsa lo scorso 25 marzo a Roma e ritrovata senza vita in un'area boschiva in fondo a un dirupo nei pressi del Comune di Poli, all'interno di una valigia. Si tratta di un ragazzo di origini filippine, ex fidanzato della studentessa. Nel corso dell’interrogatorio in Questura, avvenuto nella notte, il giovane avrebbe confessato l’omicidio, indirizzando gli inquirenti al luogo in cui era sepolto il corpo. (TROVATO IN UNA VALIGIA IL CORPO DI ILARIA SULA. EX CONFESSA)