Pavia, marito e moglie trovati morti: ipotesi omicidio-suicidio

I corpi senza vita di due coniugi, 68 e 66 anni, sono stati scoperti nel pomeriggio in un’abitazione a Confienza. A dare l’allarme è stata una parente. Secondo i primi rilievi, l’uomo avrebbe ucciso la moglie con un coltello e si sarebbe poi tolto la vita. I carabinieri sono al lavoro per chiarire i tempi e la dinamica della tragedia

Tragedia familiare in una casa di vicolo Castellazzo, a Confienza, piccolo paese della provincia di Pavia al confine tra la Lomellina e il Novarese. Nel pomeriggio di oggi, all’interno dell’abitazione, sono stati trovati i corpi senza vita di un uomo e una donna, marito e moglie di 68 e 66 anni. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe trattarsi di un omicidio-suicidio: l’uomo avrebbe ucciso la moglie in cucina con un coltello, dopo di che si sarebbe recato in un gabbiotto esterno (una pertinenza della casa), per togliersi la vita con un fucile da caccia che è stato trovato accanto al corpo. A trovare i corpi nel pomeriggio è stata una parente.