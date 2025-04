25 aprile, a Lissone negata esposizione di striscione per Resistenza

La replica di Anpi e la situazione in Brianza

La risposta dell’Anpi non si è fatta attendere: il comune “declassa il 25 Aprile al livello di una qualsiasi manifestazione rionale”. Una situazione di tensione che si è manifestata in tutte le amministrazioni di centrodestra della Brianza, toccando anche la provincia di Monza, da Besana, a Bovisio Masciago, Carate Brianza, Seveso e a Lentate sul Seveso dove l’Anpi è stata esclusa dai preparativi della celebrazione. In una nota gli attivisti del Pd locale hanno fatto sapere come “sia successo in tutti e 19 i comuni di centrodestra brianzoli. Abbiamo chiesto di esporre uno striscione con la scritta ‘1945-2025, ottantesimo anniversario della Liberazione’, senza simboli politici, con il solo scopo di tenere viva la memoria, ma da Lissone a Bovisio e in quasi 20 comuni è stato detto no: la Liberazione è occasione per unire non per censurare, il 25 Aprile non è una festa di sinistra, ma di tutto il popolo italiano”.