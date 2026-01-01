Introduzione
Pochi giorni dopo la Befana si torna a manifestare, in particolare nel settore dei trasporti. Giornate critiche, a livello nazionale, sono l’8 e il 9 gennaio 2026. Si fermano treni e trasporto pubblico in alcune regioni, il giorno successivo sono invece gli aerei a non decollare. Previste anche mobilitazioni per la scuola e per il trasporto merci.
Quello che devi sapere
Trasporti fermi in Trentino, Abruzzo, Veneto e Campania - 8 gennaio
L’8 gennaio è fissata una mobilitazione di Usb Lavoro Privato nell’area di Venezia e Treviso per il settore aereo dalle 11:30 alle 15:30. A Bolzano è indetto da Filt Cgil, Orsa Trasporti e Usb Lavoro Privato, uno sciopero del trasporto pubblico locale dalle 16:00 alle 20:00. Confail Faisa fa scioperare il trasporto pubblico locale EAV a Napoli per 24 ore nel rispetto delle fasce orarie di garanzia. In Abruzzo le sigle Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal fermano il trasporto pubblico locale TUA dalle 9:00 alle 13:00.
Scioperi del settore aereo - 9 gennaio
Il 9 gennaio Filt Cgil promuove uno sciopero aereo di Swissport Italia a Milano per 24 ore. A livello nazionale si fermano Easyjet per l’intera giornata, Assohandler dalle 13:00 alle 17:00, Vueling dalle 10:00 alle 18:00 e gli aeroporti di Milano e di Varese per 24 ore.
Gli scioperi del trasporto pubblico locale e di RFI - 9 e 10 gennaio
Il trasporto pubblico locale dell’Arst sciopera il 9 gennaio a Sassari, Nuoro, Cagliari e Oristano per l’intera giornata. A Termoli si mobilita il settore del trasporto pubblico locale GTM dalle ore 8.59 alle ore 12.59. In tutta Italia è previsto uno sciopero ferroviario di RFI dalle ore 21.00 del 9/1 alle ore 21.00 del 10/1.
Altri scioperi - 9 gennaio
Il 9 gennaio è stata indetta una mobilitazione del settore sanitario privato per tutta la giornata, nello specifico del personale comparto e dirigenza medica della Casa sollievo della sofferenza a San Giovanni Rotondo e dell’Rsa al Castello di Alpignano (Torino). Previsto anche uno sciopero a livello nazionale del settore telecomunicazioni per l’intero turno di lavoro, in particolare delle aziende Accenture outsourcing srl, Covisian, Satacontact, Exprivia, Gruppo distribuzione, Konecta, Mics, Netith, Network Contacts
Sciopero generale della scuola - 9 e 10 gennaio
Per le intere giornate del 9 e del 10 gennaio, le organizzazioni sindacali FLP e CONALPE e le confederazioni sindacali CONFSAI e CSLE hanno proclamato lo sciopero generale di tutto il personale docente e ATA delle scuole pubbliche, comunali e private su tutto il territorio italiano. In tale data potrebbe non essere garantito il regolare svolgimento dell’attività didattica nei nidi, negli istituti d’infanzia, nelle elementari, medie e superiori.
Sciopero trasporti locali e ferroviari e dei taxi - 12 e 13 gennaio
Dalle ore 3.00 del 12/01 alle ore 2.00 del 13/01 è in sciopero il trasporto ferroviario Trenord in Lombardia. In Umbria si ferma il trasporto pubblico locale Busitalia Sita Nord a Perugia e Spoleto le fasce garantite sono dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 12.00 alle 15.00, a Terni le fasce garantite vanno dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 12.30 alle 15.30, per i servizi ferroviari le fasce garantite sono dalle 5.45 alle 8.45 e dalle 11.45 alle ore 14.45. In tutta Italia si mobilita il settore taxi dalle 00:00 alle 24:00 con esclusione del bacino della regione Umbria
Sciopero del trasporto merci su rotaia - 14 gennaio
Dalle ore 16.01 del 14/01 alle ore 16.00 del 15/01 è in sciopero il servizio trasporto merci su rotaia Captrain Italia in tutta Italia. Solo in Emilia Romagna, per l’intera giornata del 14 gennaio è prevista una mobilitazione del servizio trasporto merci su rotaia Danizzano Po.
Sciopero del trasporto pubblico locale - 15 e 16 gennaio
- Il 15 è previsto lo sciopero del trasporto pubblico locale Atm a Milano dalle 8.45 alle 15.00 e dalle 18,00 a fine servizio; e a Monza dalle 9.00 alle 11.50 e dalle 14.50 a fine servizio.
- Il 16 gennaio in Molise si fermano le aziende trasporto pubblico locale dalle ore 18.00 alle ore 23.00.
- Il 16 gennaio a Enna il trasporto pubblico locale si ferma dalle ore 00.00 alle ore 5.59, dalle ore 9.00 alle ore 13.29 e dalle ore 16.30 alle 23.59.
- Il 16 gennaio a Catania prevista la mobilitazione di Catania Trasporti dalle ore 00.00 alle ore 5.59, dalle ore 9.00 alle ore 13.29 e dalle ore 16.30 alle 23.59
- Sempre il 16 gennaio anche a Palermo scioperano il trasporto pubblico locale Segesta autolinee e Autoservizi Russo dalle ore 00.00 alle ore 5.59, dalle ore 9.00 alle ore 13.29 e dalle ore 16.30 alle 23.59.
Sciopero trasporto ferroviario e merci - 20 gennaio
Ultimo sciopero nazionale del mese è il 20 gennaio quando incrociano le braccia i settori del trasporto merci su rotaia e del trasporto ferroviario Gruppo Fsi, Mercitalia Rail, Trenitalia, Trenitalia Tper Scarl dalle ore 00.01 alle ore 23.00.
