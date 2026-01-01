Per le intere giornate del 9 e del 10 gennaio, le organizzazioni sindacali FLP e CONALPE e le confederazioni sindacali CONFSAI e CSLE hanno proclamato lo sciopero generale di tutto il personale docente e ATA delle scuole pubbliche, comunali e private su tutto il territorio italiano. In tale data potrebbe non essere garantito il regolare svolgimento dell’attività didattica nei nidi, negli istituti d’infanzia, nelle elementari, medie e superiori.