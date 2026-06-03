Per la giornata di oggi, mercoledì 3 giugno, sull’Italia è previsto tempo instabile con piogge e temporali anche sulle zone interne del Centro-Sud e sui settori adriatici. La Protezione civile ha diramato un’allerta arancione sulla Liguria di Levante. Allerta gialla, invece, per altre zone della Liguria e per Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, oltre che sugli interi territori di Veneto, Provincia autonoma di Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Marche, Abruzzo e Molise. L’avviso riguarda anche parte di Lazio, Campania e Puglia.