Maltempo, allerta arancione in Liguria e gialla in 14 regioni: le previsioniCronaca
Introduzione
Piogge, temporali, raffiche di vento e possibili grandinate interesseranno ancora l’Italia nella giornata di oggi, mercoledì 3 giugno. La Protezione civile ha diramato un’allerta arancione sulla Liguria di Levante e un’allerta gialla in altre 14 regioni o aree del Paese. Dopo la fase di caldo che aveva caratterizzato la parte finale di maggio, il quadro meteorologico resta instabile, con fenomeni attesi soprattutto al Nord, al Centro e su parte del Sud. Ecco le previsioni meteo delle prossime ore e dei prossimi giorni secondo IlMeteo.it.
Quello che devi sapere
Allerta arancione in Liguria e gialla in 14 regioni
Per la giornata di oggi, mercoledì 3 giugno, sull’Italia è previsto tempo instabile con piogge e temporali anche sulle zone interne del Centro-Sud e sui settori adriatici. La Protezione civile ha diramato un’allerta arancione sulla Liguria di Levante. Allerta gialla, invece, per altre zone della Liguria e per Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, oltre che sugli interi territori di Veneto, Provincia autonoma di Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Marche, Abruzzo e Molise. L’avviso riguarda anche parte di Lazio, Campania e Puglia.
Instabilità nel mattino al Nord-Est
Come riporta IlMeteo.it, dopo un martedì 2 giugno caratterizzato da molte nubi, piogge e temporali sulle regioni del Nord e del Centro, anche la giornata di mercoledì 3 giugno si presenta movimentata. L’instabilità sarà marcata già dal mattino, soprattutto sulle regioni del Nord-Est e lungo i settori tirrenici del Centro.
Con il passare delle ore, i fenomeni tenderanno a estendersi anche al versante adriatico centro-meridionale, dove nel pomeriggio sono attesi rovesci e temporali. In alcune zone le precipitazioni potrebbero risultare particolarmente intense, con possibili grandinate e raffiche di vento. Una giornata più tranquilla è invece prevista sulle Isole maggiori, dove non mancheranno ampie schiarite.
A Milano allerta per rischio idrogeologico
Maltempo anche a Milano, dopo le forti piogge cadute ieri. Il Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato un’allerta meteo arancione, quindi moderata, per rischio idrogeologico, in fino alla mezzanotte di mercoledì. Sorvegliati speciali sono i fiumi Seveso e Lambro, i cittadini sono quindi invitati a porre attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi. In ogni caso è importante prestare grande attenzione, durante il periodo dell'allerta, ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all'aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo.
Caldo in attenuazione anche al Sud
I rovesci in spostamento verso il Nord-Est e il Centro Italia raggiungeranno in parte anche Campania e Puglia, contribuendo a smorzare il caldo anche al Sud. Il cambio di scenario arriva dopo una fase di tempo più stabile e temperature elevate per il periodo, favorita dall’anticiclone che nei giorni scorsi aveva interessato il Mediterraneo e diversi Paesi dell’Europa centrale. Ora l’anticiclone sta lasciando spazio a correnti più fresche e instabili di origine oceanica, destinate a influenzare il tempo nel corso della settimana.
Giovedì breve tregua
Giovedì 4 giugno è atteso un lieve e temporaneo aumento della pressione atmosferica, sufficiente a favorire una giornata in gran parte più asciutta. Non mancheranno però molte nubi, soprattutto al Centro-Nord.
Qualche rovescio potrà arrivare dalla serata al Nord-Ovest e sulle zone alpine. Si tratterà di una pausa breve, prima di un nuovo peggioramento previsto entro venerdì.
Nuovo peggioramento da venerdì
Venerdì 5 giugno il meteo tornerà a essere instabile, soprattutto sulle regioni del Nord-Est e, in seguito, anche lungo il versante adriatico. Piogge e schiarite si alterneranno in diverse aree, mentre il tempo sarà più asciutto all’estremo Nord-Ovest, in Sardegna e su gran parte del Sud. Le temperature resteranno nel complesso gradevoli e vicine alla media del periodo.
Weekend tra sole e nuovi rovesci
La tendenza per il fine settimana indica una lenta e graduale ripresa, anche se l’instabilità non sarà del tutto superata. Sabato 6 giugno, in particolare, potranno ancora verificarsi rovesci su alcune regioni, soprattutto al Nord.
Il quadro resterà quindi variabile, con alternanza tra schiarite e piogge a macchia di leopardo.
Le previsioni per mercoledì 3 giugno
Al Nord sono previste molte nuvole, con precipitazioni alternate a schiarite via via più ampie dal pomeriggio. Al Centro la giornata sarà instabile, con nubi, rovesci e temporali alternati a pause più asciutte. Al Sud il tempo sarà in gran parte asciutto, con cielo irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni.
Le previsioni per giovedì 4 giugno
Al Nord il tempo resterà stabile fino a metà giornata, poi tra pomeriggio e sera è atteso un nuovo peggioramento a partire dal Nord-Ovest, con fenomeni localmente intensi. Le temperature saranno stazionarie.
Al Centro la giornata sarà caratterizzata da cielo generalmente poco nuvoloso. Al Sud, invece, il tempo sarà più instabile sui settori peninsulari, con fenomeni a tratti intensi.
Le previsioni per venerdì 5 giugno
Al Nord il tempo risulterà ancora instabile, soprattutto sulle regioni orientali, con piogge alternate a schiarite anche ampie. Più asciutto il Nord-Ovest. Al Centro, dopo una mattinata soleggiata, nel pomeriggio potranno svilupparsi rovesci lungo i settori appenninici. Al Sud la giornata sarà in prevalenza serena o poco nuvolosa, con temperature in lieve aumento.