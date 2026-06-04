Introduzione
Una vasta circolazione depressionaria atlantica si allunga fin sull’Europa e sfiora la penisola. Dopo il maltempo che ha colpito la Penisola negli ultimi giorni, secondo il Centro Meteo Italiano, oggi il tempo resterà in gran parte asciutto, ma le nubi aumentano rapidamente al Nord: dalla sera sono infatti attesi rovesci e temporali, localmente intensi tra Nord-Ovest e Nord-Est. Domani l’instabilità scivolerà verso le regioni centrali, soprattutto lungo l’Adriatico e sulle aree interne, con gli ultimi fenomeni sul Triveneto. Il Sud rimarrà più soleggiato, salvo brevi acquazzoni tra Campania e Molise. Per il primo weekend di giugno è, invece, prevista l'espansione dell'alta pressione verso il Mediterraneo occidentale con tempo più stabile e soleggiato, al netto di qualche fenomeno di stampo pomeridiano. Ecco, nel dettaglio, le previsioni meteo delle prossime ore e dei prossimi giorni.
Quello che devi sapere
Le previsioni di oggi al Nord
Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento con prime precipitazioni tra Piemonte e Valle d’Aosta. In serata e nella notte è previsto un marcato peggioramento con acquazzoni e temporali in transito da nord-ovest verso nord-est, a tratti intensi.
Le previsioni di oggi al Centro
La mattinata sarà in prevalenza soleggiata. Nel pomeriggio transiteranno alcuni addensamenti senza fenomeni significativi. In serata e nottata condizioni ancora asciutte con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolati piovaschi sulla Toscana settentrionale.
Le previsioni di oggi al Sud e sulle Isole
Stabilità sia al mattino sia al pomeriggio su tutti i settori, con cieli ampiamente soleggiati. In serata e nottata non sono previsti cambiamenti: nuvolosità assente o molto scarsa. Temperature minime in generale diminuzione. Massime in rialzo al Centro e in calo altrove.
Le previsioni di domani al Nord
Al mattino nubi in transito con piogge e temporali al Nord-Est e prime schiarite al Nord-Ovest. Nel pomeriggio tendenza al miglioramento con alternanza di nubi e schiarite, residui fenomeni su Triveneto e Romagna. In serata e nottata nuovi addensamenti, con locali piogge su Alpi e Prealpi.
Le previsioni di domani al Centro
Al mattino nuvolosità irregolare con locali piogge soprattutto su Umbria, Marche e Abruzzo. Nel pomeriggio sviluppo di temporali nelle zone interne con possibili sconfinamenti sul versante adriatico. Tra sera e notte generale miglioramento, con ampie schiarite e velature in transito.
Le previsioni di domani al Sud e sulle Isole
Mattinata stabile e soleggiata su tutte le regioni, con qualche nube sulla Sardegna. Nel pomeriggio possibili acquazzoni nelle aree interne di Campania e Molise; condizioni più soleggiate altrove. In serata e nottata tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime stabili o in lieve diminuzione. Massime in calo al Centro-Nord e in rialzo al Sud.
Il perché dell’instabilità
Secondo Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, la responsabile è una profonda area di bassa pressione sul Nord Atlantico che invia impulsi instabili verso il Mediterraneo. "L'aria fredda - spiega Gussoni - essendo più pesante, scivola sotto l'aria calda e umida preesistente, costringendo quest'ultima a salire violentemente verso l'alto. È proprio questo moto ascendente repentino a generare imponenti nubi cumuliformi cariche di precipitazioni".
Il ritorno dell’anticiclone nel weekend
Nel weekend l’anticiclone tornerà a espandersi, riportando ampie schiarite da Nord a Sud. Non sarà però un dominio totale, come nell'ultimo fine settimana, perché tra sabato 6 e domenica 7 giugno qualche temporale ci sarà, in particolare su Alpi e Appennini.
Sabato 6 giugno: dove e quanto pioverà
Come segnala IlMeteo.it, l'alta pressione nel fine settimana permetterà comunque l'ingresso di aria più instabile in quota, destinata a provocare l'innesco di locali temporali, in particolare sulle Alpi e sugli Appennini. Le precipitazioni non saranno continue e diffuse ovunque, ma dureranno solo poche ore, colpendo aree ristrette.
Domenica più sole quasi ovunque
L’anticiclone alzerà maggiormente la voce durante la giornata di domenica 7 giugno: dopo giorni instabili, il sole riuscirà a splendere in maniera decisa su buona parte dell'Italia. Domenica l’anticiclone alzerà la voce: più sole quasi ovunque e clima in deciso rialzo, con punte di 28-32°C sulle regioni centrali tirreniche e sulle due Isole maggiori, e valori intorno a 27-28°C sulle pianure del Nord. La parentesi stabile potrebbe però non durare: a inizio settimana non si escludono nuovi rovesci temporaleschi.
Stabilità a inizio della prossima settimana
L’avvio della prossima settimana è atteso sotto un regime di stabilità prevalente, con temperature in graduale aumento ma senza eccessi termici. Il quadro generale resterà quindi più tranquillo dopo la fase instabile di questi giorni.