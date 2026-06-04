Introduzione

Una vasta circolazione depressionaria atlantica si allunga fin sull’Europa e sfiora la penisola. Dopo il maltempo che ha colpito la Penisola negli ultimi giorni, secondo il Centro Meteo Italiano, oggi il tempo resterà in gran parte asciutto, ma le nubi aumentano rapidamente al Nord: dalla sera sono infatti attesi rovesci e temporali, localmente intensi tra Nord-Ovest e Nord-Est. Domani l’instabilità scivolerà verso le regioni centrali, soprattutto lungo l’Adriatico e sulle aree interne, con gli ultimi fenomeni sul Triveneto. Il Sud rimarrà più soleggiato, salvo brevi acquazzoni tra Campania e Molise. Per il primo weekend di giugno è, invece, prevista l'espansione dell'alta pressione verso il Mediterraneo occidentale con tempo più stabile e soleggiato, al netto di qualche fenomeno di stampo pomeridiano. Ecco, nel dettaglio, le previsioni meteo delle prossime ore e dei prossimi giorni.