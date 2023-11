Sciopero 17 novembre, cos'è la precettazione e cosa significa

Il ministro dei Trasporti Salvini ha obbligato i lavoratori che intendevano scioperare a dimezzare l’agitazione, con la replica stizzita dei sindacati. Il provvedimento in questione, che può essere preso dal presidente del Consiglio o da uno dei ministri, può essere adottato 48 ore prima dell'inizio dell'astensione collettiva e può portare a sanzioni per coloro che non lo rispettano, che a loro volta possono fare ricorso davanti a un giudice