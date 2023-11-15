Sciopero 17 novembre, cos'è la precettazione e cosa significa

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Lo speciale di Sky TG24 sulle proteste in Europa
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La protesta dei Tir in Calabria contro il caro carburante proclamata da Fedralog, la Federazione regionale della logistica, che andrà avanti sino al 20, 16 ottobre 2026 I camion si posizionano ai lati delle strade senza attuare veri e propri blocchi, sotto il controllo delle forze dell'ordine. I disagi alla circolazione comunque non mancano a causa del restringimento della carreggiata ANSA / Luigi Salsini

Sciopero, cos’è la precettazione: significato, tempi e quando si applica

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Si tratta di un provvedimento amministrativo straordinario attraverso il quale il governo può limitare o annullare gli scioperi o le interruzioni di alcuni servizi. Può essere adottato dalla presidente del Consiglio o da uno dei ministri e può portare a sanzioni per chi non lo rispetta. Chi protesta può fare ricorso davanti a un giudice. Ecco come funziona e alcuni casi recenti

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