Sciopero 17/11, Cgil e Uil vanno avanti ma escludono trasporto aereo

Le due sigle sindacali tirano dritte nonostante la richiesta della Commissione di garanzia di rimodulare l'astensione del lavoro (che, secondo l'Authority, non può essere considerata "generale"). Confermata quindi la mobilitazione per venerdì prossimo, a eccezione del settore aereo. Già fissate altre quattro date per altri scioperi generali

È scontro aperto sullo sciopero proclamato per venerdì 17 novembre da Cgil e Uil contro la Manovra del governo. La Commissione di garanzia ha escluso che si possa parlare di “sciopero generale”, come annunciato invece dalle forze sindacali, e ha chiesto quindi che si vada a rimodulare lo stop, almeno in alcuni settori: trasporto aereo, igiene ambientale, vigili del fuoco, trasporto pubblico locale, ferroviario e merci. La decisione del Garante ha avuto però un effetto molto più grande, andando a riaccendere il fronte politico. La Commissione ha “messo in castigo il capriccioso Landini” e la sua "pretesa" di trascorrere "un weekend lungo sulla pelle di milioni di italiani", ha detto la Lega di Matteo Salvini, apertamente in scontro soprattutto con la Cgil. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha poi fatto sapere che se i due sindacati "non rispetteranno le regole”, sarà direttamente lui a “imporre delle limitazioni orarie". Cgil e Uil per ora non si fanno intimorire: lo sciopero va avanti, con la sola esclusione del settore del trasporto aereo. Tutto confermato per il resto: “È tempo di cambiare il Paese”, dice Landini.