Cos'è la precettazione di uno sciopero e quando viene emessa?

Cronaca

Doveva essere uno stop di 23 ore, in programma dalle 3 di giovedì 13 luglio alle ore 2 di venerdì 14. Alla fine terminerà alle 15 di giovedì, come disposto da un provvedimento di riduzione firmato dal vicepremier Matteo Salvini. E arriva la risposta della Filt-Cgil: 'Valuteremo in sede legale come rispondere all'iniziativa di comprimere il diritto costituzionale di sciopero'