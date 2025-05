Supplica alla Madonna di Pompei: oggi le celebrazioni

Si svolgerà nella mattinata di oggi, giovedì 8 maggio 2025, il primo dei due appuntamenti dedicati alla Supplica alla Madonna di Pompei, la pratica di devozione cattolica recitata ogni 8 maggio e ogni prima domenica di ottobre, davanti alla tela della Madonna del Rosario di Pompei. La celebrazione, che si svolge all’interno del santuario dell’omonima città, in provincia di Napoli, sarà dedicata alla devozione per San Michele Arcangelo e verrà celebrata dal cardinale Giovanni Battista Re, Decano del Collegio Cardinalizio che ha celebrato anche i funerali di Papa Francesco.

Come seguire la diretta

Coloro che saranno impossibilitati ad assistere alla celebrazione liturgica in loco, possono guardarla in televisione o in streaming. A partire dalle 10.15, l'evento sarà trasmesso da Tv2000 (canale 157 di Sky) e da Canale 21, emittente televisiva campana che da anni segue le celebrazioni religiose più importanti della regione; l'emittente locale trasmetterà la Supplica alla Madonna di Pompei anche in streaming sul proprio sito.