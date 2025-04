Pompei, Zuchtriegel confermato per altri quattro anni

Gabriel Zuchtriegel confermato per altri quattro anni alla guida del Parco Archeologico di Pompei. Lo ha confermato lo stesso direttore parlando a margine della presentazione della rassegna "Pompeii Theatrum Mundi", un progetto del Teatro di Napoli-Teatro nazionale e del Parco Archeologico di Pompei. "Domani - ha detto Zuchtriegel - è l'ultimo giorno del mio primo mandato a Pompei. Ringrazio il ministro Alessandro Giuli e il capo dipartimento per la Valorizzazione, Alfonsina Russo, per la fiducia che mi hanno dimostrato affidandomi per altri 4 anni la guida del Parco Archeologico più bello del mondo".