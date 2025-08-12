Botulino, dall'Iss arriva una nuova conferma: sono 17 i ricoveri

Altre due persone ricoverate all'ospedale di Cosenza per intossicazione nell'ambito del focolaio di coloro che hanno mangiato panini da un food truck a Diamante. Si tratta di due ragazzi con sintomatologia botulinica, ma con un quadro clinico stabile e che per questo motivo sono stati ricoverati in osservazione nel reparto di pediatria

Arriva un'altra conferma dall'Istituto superiore di sanità: le analisi di laboratorio certificano la diagnosi di botulismo in altri quattro pazienti i cui campioni biologici erano stati inviati all'Istituto nazionale. Sono in tutto sette le diagnosi di botulismo effettuate all'Ospedale Annunziata di Cosenza nell'immediatezza dei ricoveri e confermate dall'Iss. In nottata sono giunti al nosocomio altri due pazienti, attualmente ricoverati in Pediatria con lieve sintomatologia suggestiva di intossicazione botulinica. La situazione ricoveri vede in tutto 17 casi, dei quali cinque in Terapia Intensiva; altrettanti in Pediatria e sette nei Reparti di Area Medica.

Iniziate le autopsie sulle due persone decedute

Hanno avuto inizio, intanto, con il conferimento degli incarichi al team di consulenti scelti dalla Procura della Repubblica di Paola, le operazioni per l'autopsia sulle due persone decedute per botulino dopo essersi intossicate mangiando panini con salsiccia e cime di rape acquistati da food truck a Diamante. Gli specialisti a cui è stato affidato l'incarico si sono divisi in due gruppi. Parte del team effettuerà a Catanzaro l'autopsia per Tamara D'Acunto, 45enne di Diamante, deceduta mercoledì 6 agosto 2025. In questo caso, sarà necessario prima provvedere alla riesumazione nel cimitero di Cirella, frazione di Diamante, dove la donna è stata seppellita dopo il funerale celebrato il giorno successivo al decesso. Gli altri periti si occuperanno invece dell'autopsia sulla salma di Luigi Di Santo, 52enne di Cercola, nel Napoletano. L'esame sarà svolto presso l'ospedale San Giovanni di Lagonegro (Potenza). L'uomo era infatti deceduto nei pressi dello svincolo autostradale del centro lucano mentre rientrava a casa in automobile. Del pool fanno parte specialisti dell'Università Magna Græcia di Catanzaro, e del centro nazionale di riferimento per il botulismo dell'Istituto superiore della sanità.

International Streetfood annulla eventi in Calabria

L'organizzazione International Streetfood ha deciso di annullare, per motivi precauzionali, gli eventi che aveva già programmato in Calabria nelle prossime settimane oltre ad alcuni già in corso di svolgimento. La decisione è stata comunicata dall'Airs, l'associazione italiana aderente a Confartigianato che raggruppa i ristoratori di strada, guidata da Alfredo Orofino, a seguito dei recenti casi di botulino che hanno destato preoccupazione nell'opinione pubblica. Tra gli appuntamenti annullati anche quello di Crotone, interrotto dopo due giorni di svolgimento rispetto ai quattro in programma. Contestualmente, il Comune ha revocato anzitempo l'ordinanza che vietava la circolazione e la sosta a piazzale Ultras, sede della manifestazione.