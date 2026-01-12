Muore operaio nell'ex Ilva di Taranto per un incidente sul lavoro

La vittima stava verificando alcune valvole

Si chiamava Claudio Salamida, 46enne di Putignano (Bari) la vittima dell'incidente mortale avvenuto oggi nell'ex Ilva di Taranto nell'acciaieria 2. Il lavoratore era addetto all'ispezione delle valvole. L'acciaieria 2 in questo momento è l'unica delle due in funzione nella fabbrica essendo l'1 ferma. Secondo le prime informazioni, l'operaio stava lavorando su di un paiolato, che sarebbe una specie di pedana, quando avrebbe ceduto un grigliato sul quale in quel momento si trovava il lavoratore. Sul posto sono intervenuti i responsabili della sicurezza e il personale sanitario che ha tentato a lungo le manovre di rianimazione. Il lavoratore è deceduto per le gravi lesioni riportate. I funzionari dello Spesal hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica e verificare il rispetto delle procedure di sicurezza.