Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Omicidio vigilante a Bergamo, 20 anni al killer di Mamadi Tunkara

Cronaca

Carcere per Djiram Sadate per l'omicidio del 36enne, detto Lookman per le treccine che lo rendevano molto simile all'ex bomber dell'Atalanta. La vicenda risale al 3 gennaio 2025 quando Djiram, secondo la ricostruzione dell'accusa, andò a cercare la vittima nel supermercato Carrefour di via Tiraboschi perché era convinto che avesse una relazione con la sua ex compagna

ascolta articolo

La Corte d'Assise di Bergamo ha condannato a 20 anni e due mesi di carcere Djiram Sadate per l'omicidio di Mamadi Tunkara, 36 anni, detto "Lookman" per la sua somiglianza all'ex bomber dell'Atalanta, ora all'Atletico Madrid. 

I fatti

La vicenda risale al 3 gennaio 2025 quando Djiram, secondo la ricostruzione dell'accusa, andò a cercare la vittima nel supermercato Carrefour di via Tiraboschi per incontrare Tunkara perché era convinto che avesse una relazione con la sua ex compagna. I giudici hanno escluso le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. L'accusa aveva chiesto l'ergastolo.

"Pretendevo che ammettesse di avere una relazione con la mia ex, ma è stato lui il primo a colpirmi" aveva detto l'autore dell'omicidio alla pm Silvia Marchina. Il 29enne richiedente asilo togolese sapeva di potere incontrare Tunkara, di nazionalità gambiana, dal momento che frequentava il punto vendita come cliente. Dijiram era stato individuato dalla Polizia al confine con la Svizzera e bloccato alla stazione di Ponte Chiasso mentre cercava di sconfinare in treno. 

Approfondimento

Vigilante ucciso a Bergamo, ex del killer nega relazione con vittima

Cronaca: Ultime notizie

Monopattini elettrici, obbligo targa dal 16 maggio: costi e sanzioni

Cronaca

Scatta l'obbligo di targa e assicurazione per i monopattini elettrici in Italia a partire dal...

Femminicidio Auriane Laisne, chiesto l'ergastolo per l'ex fidanzato

Cronaca

Il 24enne di Fermo è accusato di aver ucciso la sua ex fidanzata, Auriane Laisne, nella chiesetta...

Bimbo morto a Napoli, chiesta misura interdittiva per due medici

Cronaca

Svolta nelle indagini sulla morte di Domenico Caliendo: la Procura di Napoli ha chiesto la...

Incendio alla Biennale di Venezia: coinvolto Padiglione Serbia. FOTO

Cronaca

Il rogo si è sviluppato nel corso di alcuni lavori di allestimento, in vista della sua apertura...

11 foto

Fai3 Fai4, nuovo gioco Lotto online e in ricevitoria: come funziona

Cronaca

Dal 18 marzo sul sito ufficiale di Lotto Italia è disponibile il nuovo gioco a estrazione...

Cronaca: i più letti