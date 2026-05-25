Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Modena, El Koudri aveva cercato informazioni su altri attentati in Europa

Cronaca

Le indagini sui dispositivi del 31enne di Ravarino mostrano ricerche online su attacchi simili a quello poi compiuto il 16 maggio.  Non risultano invece video di scene violente e pare confermata l'assenza di legami con gruppi organizzati

ascolta articolo

Nell'ultimo periodo Salim El Koudri, che il 16 maggio ha investito sette persone a Modena, aveva effettuato ricerche online su attentati commessi in Europa. È questo, secondo quanto riporta l'Ansa, uno dei primi esiti delle indagini sui dispositivi del 31enne di Ravarino. Non risultano invece video di scene violente e pare confermata l'assenza di legami con gruppi organizzati. Quanto emerso, sottolineano fonti  investigative, sembra una sorta di autosuggestione con ricerche di azioni simili a quella che poi ha compiuto, da inquadrarsi anche nel disagio psichico. Proseguono le indagini di squadra mobile e digos. 

El Koudri resta in carcere

El Koudri si trova in carcere dopo che la gip di Modena ha convalidato l'arresto e confermato la custodia cautelare in carcere, dati il pericolo di fuga e il rischio di reiterazione del reato.

Approfondimento

Non c’è obbligo alla cura, neanche per la mente: ma cosa si può fare?

Cronaca: Ultime notizie

Modena, El Koudri aveva cercato informazioni su attentati in Europa

Cronaca

Le indagini sui dispositivi del 31enne di Ravarino mostrano ricerche online su attacchi simili a...

Omicidio Boiocchi, confessa uno degli imputati: "L'ho ucciso io"

Cronaca

Daniel D'Alessandro ha rivelato in aula di aver ucciso lo storico capo ultrà dell’Inter per...

Sub morti Maldive, iniziate le autopsie. Settimana chiave per indagini

Cronaca

Dopo il conferimento dell’incarico per eseguire gli esami sui cadaveri recuperati nelle grotte di...

"Pagamento incompleto, rischio multa": truffa con finti sms Atac e Atm

Cronaca

Una nuova campagna di phishing colpisce Roma e Milano. I messaggi segnalano una falsa "convalida...

Garlasco, legali Sempio: “Soliloqui non hanno natura confessoria"

Cronaca

Per Liborio Cataliotti, avvocato del 38enne accusato dell’omicidio di Chiara Poggi, i discorsi di...

Cronaca: i più letti