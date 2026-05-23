Non c’è obbligo alla cura, neanche per la mente: ma cosa si può fare?

“Scomodati” è la rubrica di Stefania Andreoli per Sky tg24 Insider. Psicoterapeuta e scrittrice, con il suo sguardo sull’attualità ci aiuta a leggere il mondo che ci circonda. Questa settimana partendo dai fatti di Modena cerca di rispondere a una domanda: cosa si sarebbe potuto fare per evitare che un uomo che aveva ricevuto una diagnosi ed era sparito dai radar del centro di salute mentale si lanciasse con la sua macchina sulla folla in pieno centro storico?