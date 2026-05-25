Una nuova campagna di phishing colpisce Roma e Milano. I messaggi segnalano una falsa "convalida Tap&Go" e rimandano a siti creati per sottrarre dati. Né le aziende di trasporto né il sistema di pagamento richiedono sanatorie tramite Sms: ogni comunicazione è falsa

I truffatori imitano in modo credibile Atm e Atac, rendendo i messaggi apparentemente autentici. Il testo più diffuso recita: "Attenzione! Convalida Tap&Go incompleta. Rischio multa. Confermi ora su…", seguito da un link che rimanda a un sito contraffatto. L'obiettivo è indurre l'utente a compilare moduli che raccolgono dati bancari, personali e delle carte di credito, poi utilizzati per sottrarre denaro o aprire conti a nome della vittima.

Come proteggersi dal phishing

La difesa principale è ignorare il messaggio e non cliccare sul link. I siti sono costruiti per sembrare reali, ma conducono a pagine controllate dai truffatori. Qualsiasi dato inserito può essere sfruttato per ulteriori frodi. In caso di clic o compilazione dei moduli, è necessario agire con rapidità. Contattare subito la banca per bloccare le carte di credito compromesse e cambiare le password se necessario. Verificare eventuali accessi anomali o transazioni non riconosciute. Conservare ogni prova e ogni screenshot, così da presentarli al momento della denuncia. Se sono stati forniti anche recapiti, è possibile ricevere ulteriori tentativi di contatto fraudolento. In caso di incertezza sulla veridicità del messaggio, basta ricordare un principio semplice: né le aziende di trasporto né Tap&Go richiedono sanatorie via Sms. Qualsiasi comunicazione di questo tipo è da considerarsi sospetta.