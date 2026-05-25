Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Personale Ata per la scuola, gli organici 2026 2027: i tagli previsti

Cronaca
©IPA/Fotogramma

A seguito della riunione tra il ministero dell'Istruzione e i sindacati del 15 maggio scorso sul tema degli organici del personale ATA 2026/27, Cristina Dal Pino di Anief ha fatto il punto della situazione analizzando la situazione insieme ad "Orizzonte Scuola tv". Ecco cosa è emerso

ascolta articolo

"Il quadro complessivo conferma una dotazione organica pari a 194.303 posti, con una riduzione di 2.174 unità rispetto all’anno precedente, quando i posti erano 196.477. Il taglio riguarda in particolare il profilo dei collaboratori scolastici". Questo il dato emerso dopo la riunione tra il ministero dell'Istruzione e i sindacati del 15 maggio scorso sul tema degli organici del personale ATA 2026/27 e come riferito da Cristina Dal Pino di Anief ad "Orizzonte Scuola tv".

Un parere negativo

La stessa Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori ha, di fatto, espresso un parere "fortemente negativo, perché la riduzione viene letta come un ulteriore indebolimento del personale ATA, già interessato negli anni da consistenti contrazioni di organico", sottolineano agli esperti. Infatti, considerando quanto accaduto a partire dall'anno scolastico 2007/2008 ad oggi, il personale ATA avrebbe subito una "riduzione complessiva di 58.358 unità". E, nello specifico, è emerso come il taglio di 2.174 posti sia frutto dalla legge di bilancio 2024, in particolare dall’articolo 1, comma 828. 

I posti confermati

Dal Pino ha specificato che per gli assistenti amministrativi sono stati confermati 46.822 posti, senza variazioni complessive rispetto all’anno precedente mentre per gli assistenti tecnici sono previsti 17.190 posti. Quindi per i collaboratori scolastici la dotazione organica è pari a 128.969 posti. Ed è proprio questo il profilo che subisce interamente la riduzione di 2.174 unità, sottolinea ancora "Orizzonte Scuola". Il taglio dei collaboratori scolastici "viene ritenuto particolarmente grave perché incide su un profilo essenziale per il funzionamento quotidiano delle scuole. I collaboratori scolastici garantiscono vigilanza, sorveglianza, accoglienza, assistenza agli alunni e supporto organizzativo all’intera comunità scolastica", ha commentato ancora Anief.

Approfondimento

Cosa c’entra la scuola con la crisi demografica?

I tagli per i collaboratori scolastici

Entrando nello specifico, ecco i tagli che riguarderanno i collaboratori scolastici regione per regione:

  • Abruzzo: -58 unità;
  • Basilicata: -49;
  • Calabria: -121;
  • Campania: -251;
  • Emilia-Romagna: -112;
  • Friuli Venezia Giulia: -52;
  • istituzioni scolastiche con insegnamento in lingua italiana: -49;
  • istituzioni scolastiche con insegnamento in lingua slovena: -3;
  • Lazio: -187;
  • Liguria: -28;
  • Lombardia: -205;
  • Marche: -77;
  • Molise: -16;
  • Piemonte: -165;
  • Puglia: -190;
  • Sardegna: -133;
  • Sicilia: -123;
  • Toscana: -181;
  • Umbria: -47;
  • Veneto: -179.

Gli assistenti tecnici

Per quanto cocnerne gli assistenti tecnici la dotazione complessiva è, come detto, pari a 17.190 posti. La distribuzione regionale prevede:

  • Abruzzo: 364;
  • Basilicata: 270;
  • Calabria: 918;
  • Campania: 2.060;
  • Emilia-Romagna: 936;
  • Friuli Venezia Giulia: 359;
  • istituzioni con lingua di insegnamento italiana: 327;
  • istituzioni con lingua di insegnamento slovena: 13;
  • Lazio: 1.563;
  • Liguria: 392;
  • Lombardia: 2.149;
  • Marche: 562;
  • Molise: 127;
  • Piemonte: 1.147;
  • Puglia: 1.420;
  • Sardegna: 567;
  • Sicilia: 1.936;
  • Toscana: 901;
  • Umbria: 301;
  • Veneto: 1.208.

Gli assistenti amministrativi

Considerando, infine, gli assistenti amministrativi, il numero complessivo dei posti resta confermato a 46.822. A livello regionale saranno distribuiti così:

  • Abruzzo: +1;
  • Basilicata: -7;
  • Calabria: -5;
  • Campania: -5;
  • Emilia-Romagna: +13;
  • Friuli Venezia Giulia: -2;
  • Lazio: nessuna variazione;
  • Liguria: +10;
  • Lombardia: +40;
  • Marche: -5;
  • Molise: -1;
  • Piemonte: nessuna variazione;
  • Puglia: -18;
  • Sardegna: -19;
  • Sicilia: +25;
  • Toscana: -14;
  • Umbria: -3;
  • Veneto: -8.

Approfondimento

Maturità, toto-tracce degli utenti di Skuola.net per la prima prova

Cronaca: Ultime notizie

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 25 maggio: la rassegna stampa

Cronaca

La situazione di incertezza che regna ancora rispetto agli accordi di pace tra Usa ed Iran, la...

16 foto

Giornata internazionale bambini scomparsi, 5 casi italiani irrisolti

Cronaca

Il 25 maggio di ogni anno, nel mondo, ricorre la Giornata internazionale dedicata ai bambini...

In quali province vivono meglio bambini, giovani, anziani? Classifica

Cronaca

Firenze è la provincia italiana dove i bambini vivono meglio. Bolzano conquista il primato nella...

Cagliari, bimbo di 3 anni muore travolto da trattore guidato dal padre

Cronaca

E' successo nelle campagne di Nurri, nel sud Sardegna. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio, in...

Maurizio Gozzelino è morto, l'inventore del Crodino aveva 91 anni

Cronaca

A renderlo noto è il Centro Studi Piero Ginocchi di Crodo. Nato nel 1935 a Saluzzo, in provincia...

Cronaca: i più letti