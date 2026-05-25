Personale Ata per la scuola, gli organici 2026 2027: i tagli previsti

A seguito della riunione tra il ministero dell'Istruzione e i sindacati del 15 maggio scorso sul tema degli organici del personale ATA 2026/27, Cristina Dal Pino di Anief ha fatto il punto della situazione analizzando la situazione insieme ad "Orizzonte Scuola tv". Ecco cosa è emerso

"Il quadro complessivo conferma una dotazione organica pari a 194.303 posti, con una riduzione di 2.174 unità rispetto all’anno precedente, quando i posti erano 196.477. Il taglio riguarda in particolare il profilo dei collaboratori scolastici". Questo il dato emerso dopo la riunione tra il ministero dell'Istruzione e i sindacati del 15 maggio scorso sul tema degli organici del personale ATA 2026/27 e come riferito da Cristina Dal Pino di Anief ad " Orizzonte Scuola tv" .

Un parere negativo

La stessa Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori ha, di fatto, espresso un parere "fortemente negativo, perché la riduzione viene letta come un ulteriore indebolimento del personale ATA, già interessato negli anni da consistenti contrazioni di organico", sottolineano agli esperti. Infatti, considerando quanto accaduto a partire dall'anno scolastico 2007/2008 ad oggi, il personale ATA avrebbe subito una "riduzione complessiva di 58.358 unità". E, nello specifico, è emerso come il taglio di 2.174 posti sia frutto dalla legge di bilancio 2024, in particolare dall’articolo 1, comma 828.

I posti confermati

Dal Pino ha specificato che per gli assistenti amministrativi sono stati confermati 46.822 posti, senza variazioni complessive rispetto all’anno precedente mentre per gli assistenti tecnici sono previsti 17.190 posti. Quindi per i collaboratori scolastici la dotazione organica è pari a 128.969 posti. Ed è proprio questo il profilo che subisce interamente la riduzione di 2.174 unità, sottolinea ancora "Orizzonte Scuola". Il taglio dei collaboratori scolastici "viene ritenuto particolarmente grave perché incide su un profilo essenziale per il funzionamento quotidiano delle scuole. I collaboratori scolastici garantiscono vigilanza, sorveglianza, accoglienza, assistenza agli alunni e supporto organizzativo all’intera comunità scolastica", ha commentato ancora Anief.