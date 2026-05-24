Maurizio Gozzelino è morto, l'inventore del Crodino aveva 91 anni

A renderlo noto è il Centro Studi Piero Ginocchi di Crodo. Nato nel 1935 a Saluzzo, in provincia di Cuneo, Gozzelino si trasferì per lavoro in valle Antigorio, dove mise a punto il mix di erbe aromatiche che sarebbe diventata la ricetta del celebre aperitivo. I funerali si svolgeranno martedì 26 maggio a Rivoli, nella parrocchia di Santa Maria della Stella
Maurizio Gozzelino è morto. L'inventore del Crodino, la storica bevanda analcolica lanciata nel 1965, aveva 91 anni. A renderlo noto è il Centro Studi Piero Ginocchi di Crodo, il paese del Verbano-Cusio-Ossola da cui il celebre analcolico prende il nome. Nato nel 1935 a Saluzzo, in provincia di Cuneo, Gozzelino si trasferì per lavoro in valle Antigorio, dove mise a punto il mix di erbe aromatiche che sarebbe diventata la ricetta del celebre aperitivo. I funerali si svolgeranno a Rivoli, a Torino, martedì 26 maggio alle 10 nella parrocchia di Santa Maria della Stella.
Addio all'inventore del Crodino
Il Centro Studi Pietro Ginocchi ha ricordato Gozzelino, diventato nel 2021 cittadino onorario di Crodo, come un uomo "affabile, un abile comunicatore, generoso, dai modi semplici della persona colta ma non esibizionista". La produzione della storica bevanda iniziò il 28 luglio del 1965. Dalla fine del 2023, viene prodotta a Novi Ligure, in provincia di Alessandria.