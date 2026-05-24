Maurizio Gozzelino è morto, l'inventore del Crodino aveva 91 anni

A renderlo noto è il Centro Studi Piero Ginocchi di Crodo. Nato nel 1935 a Saluzzo, in provincia di Cuneo, Gozzelino si trasferì per lavoro in valle Antigorio, dove mise a punto il mix di erbe aromatiche che sarebbe diventata la ricetta del celebre aperitivo. I funerali si svolgeranno martedì 26 maggio a Rivoli, nella parrocchia di Santa Maria della Stella

Maurizio Gozzelino è morto. L'inventore del Crodino, la storica bevanda analcolica lanciata nel 1965, aveva 91 anni. A renderlo noto è il Centro Studi Piero Ginocchi di Crodo, il paese del Verbano-Cusio-Ossola da cui il celebre analcolico prende il nome. Nato nel 1935 a Saluzzo, in provincia di Cuneo, Gozzelino si trasferì per lavoro in valle Antigorio, dove mise a punto il mix di erbe aromatiche che sarebbe diventata la ricetta del celebre aperitivo. I funerali si svolgeranno a Rivoli, a Torino, martedì 26 maggio alle 10 nella parrocchia di Santa Maria della Stella.