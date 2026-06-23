Accelerando i tempi previsti per la trattativa, arriva l'intesa sull'ipotesi di accordo sul contratto che regolamenta il futuro lavoro dei medici di base nelle Case di Comunità. Previsto un massimo di 48 settimane annue, con orario tra le 8:00 e le 20:00, e un turno di almeno tre ore continuate. Per ciascuna ora di attività il compenso garantito è di 38,72 euro, a cui aggiungere gli oneri ascolta articolo

Dopo settimane di polemiche, con un'accelerazione della trattativa è arrivata già nella serata di oggi, 23 giugno, la firma dell'ipotesi di accordo sul contratto che regolamenta il futuro lavoro dei medici di base nelle Case di Comunità. L’accordo prevede l'introduzione di un obbligo per i medici fino a sei ore settimanali per 48 settimane annue nelle Case di Comunità tra le 8:00 e le 20:00, con un turno di almeno 3 ore continuate. Per ciascuna ora di attività, è garantito un compenso di 38,72 euro, oltre oneri, secondo un principio di tariffazione unica valido per tutto il territorio nazionale. A sottoscrivere il contratto Sisac, in rappresentanza delle Regioni, e i sindacati Fimmg (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale) e Fmt (Federazione Medici Territoriali). L'accordo trovato dovrà entrare in vigore entro il prossimo 30 giugno, nel rispetto dei tempi previsti dal Pnrr per l'entrata in funzione delle 1.038 nuove strutture per l'assistenza territoriale.

I compiti delle Aziende sanitarie Come spiega la Conferenza delle Regioni in una nota, ogni singola Azienda sanitaria dovrà definire il fabbisogno orario della struttura, dopo aver impiegato il personale già assegnato ad attività orarie e consultato il referente dell'Aft (Aggregazione Funzionale Territoriale), se presente, e quindi dovrà distribuire le ore residue tra i medici operanti nel territorio della Casa della Comunità. Fimmg: "Con accordo su Case comunità è prevalso il senso di responsabilità" La Fimmg commenta l’intesa parlando dell’ennesima dimostrazione “di grande responsabilità della medicina generale a tutela dei pazienti, della categoria e dell'intero Servizio sanitario nazionale". La Federazione sottolinea il prevalere del senso di responsabilità, perché "in questa fase è necessario tenere insieme più esigenze: la sostenibilità del lavoro dei medici di medicina generale, la necessità del Paese di raggiungere gli obiettivi previsti dal Pnrr e il dovere di evitare la restituzione di risorse che avrebbe conseguenze pesantissime sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale e, quindi, sui cittadini. A pagare il prezzo più alto sarebbero ancora una volta gli assistiti più fragili, più soli e più in difficoltà". Vedi anche Salta la riforma dei medici di famiglia, stop al decreto legge