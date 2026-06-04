Secondo l'ultimo Accordo, il fabbisogno viene calcolato sulla base del rapporto ottimale di un pediatra ogni 850 bambini, o frazione superiore a 450. Nel calcolo si considera la popolazione residente sotto i 14 anni, sottraendo i bambini tra 6 e 13 anni già iscritti a un medico di medicina generale. In assenza di accordi integrativi regionali, emerge che il 70% della popolazione tra 6 e 13 anni possa essere assistita dai pediatri. "Con il nuovo Acn il fabbisogno di pediatri viene stimato in modo più aderente alla realtà assistenziale, perché “considera anche i bambini tra 6 e 13 anni effettivamente seguiti dai pediatri, che in precedenza erano esclusi”, sottolinea Cartabellotta. Questo “consente di programmare il numero dei pediatri sulla base degli assistiti realmente in carico e non della sola popolazione 0-5 anni".