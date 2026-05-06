Dal pediatra fino a 18 anni, la riforma Schillaci divide la categoria

Un altro punto della riforma piuttosto criticato è quello che prevede l’obbligo di attività anche per i pediatri di libera scelta nelle Case di Comunità. Sul punto è scettica ad esempio la Fimp. “Non vorremmo andare semplicemente a riempire le case della comunità, dove vogliamo dare il nostro contributo, vorremmo fare quello che i pediatri di famiglia hanno dall'istituzione del Servizio sanitario nazionale, cioè sostanzialmente prevenzione, assistenza, promozione di corretti stili di vita, educazione sanitaria e assistenza al cronico. Oggi questo Servizio Sanitario Nazionale, che noi crediamo fortemente che debba rimanere pubblico, deve garantire a tutti i bambini e a tutti gli adolescenti, in virtù di questa estensione della fascia pediatrica, le stesse opportunità di cura dalla Lombardia alla Sicilia. Non è pensabile che ci siano sempre logiche economiche e che queste logiche possano condizionare le scelte politiche", dice D’Avino.

Per approfondire: Figli, perché gli stili di vita degli aspiranti papà contano dal concepimento: lo studio