Gli stili di vita degli aspiranti papà, così come quelli delle madri, possono influenzare la futura salute del nascituro dal concepimento. A sostenerlo è uno studio pubblicato su Nature Reviews Urology, secondo cui alcuni fattori di rischio paterni, come fumo, consumo eccessivo di alcol, dieta non sana, stress e altre esposizioni pericolose, si possono “imprimere” sul Dna dello sperma ed essere trasmesse al nascituro, condizionandone lo sviluppo. Secondo gli autori della ricerca, un team di esperti italiani guidati dal genetista dell'Università di Roma Tor Vergata e presidente della Fondazione Giovanni Lorenzini Giuseppe Novelli, le modifiche preventive e durature dello stile di vita dei futuri papà potrebbero mitigare questi rischi.