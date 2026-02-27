Sono circa 10.000 le malattie rare ad oggi conosciute e diagnosticate, che coinvolgono circa 300 milioni di persone nel mondo e circa 2 milioni in Italia: nel 70% dei casi si tratta di pazienti in età pediatrica. La Fondazione Lega del Filo d'Oro incontra quotidianamente queste malattie, poiché alcune di esse sono tra le principali cause di sordocecità e di pluridisabilità psicosensoriale ascolta articolo

In occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare, la Lega del Filo d'oro riaccende l'attenzione su patologie poco conosciute ma fortemente disabilitanti – come le sindromi di Norrie, Usher e Goldenhar e le mutazioni genetiche SCN8A e ALG3 – ad oggi tra le principali cause di sordocecità e pluridisabilità psicosensoriale. Prosegue inoltre l'impegno della Lega del Filo d'Oro attraverso la campagna "Insieme, un traguardo dopo l'altro”, firmata da Arkage e in TV con la voce narrante di Neri Marcorè, a sostegno delle donazioni regolari.

I dati del 2025 Le malattie rare restano una sfida quotidiana per migliaia di famiglie, tra bisogni complessi e terapie spesso ancora insufficienti. I dati del 2025 del Centro Diagnostico della Fondazione Lega del Filo d'Oro - che nel corso dell'ultimo anno, ha preso in carico 122 persone con sordocecità e pluridisabilità psicosensoriale, erogando 56 valutazioni psicodiagnostiche e 66 interventi precoci - raccontano una realtà significativa: oltre 1 persona su 3 (35%) con sordocecità e pluridisabilità psicosensoriale proveniente da tutta Italia presenta una malattia rara.

In Europa In Europa una malattia si definisce rara quando colpisce non più di 5 individui ogni 10mila persone. Eppure, nel loro insieme, queste patologie hanno un impatto enorme: sono circa 10.000 le malattie rare ad oggi conosciute e diagnosticate, che coinvolgono circa 300 milioni di persone nel mondo e circa 2 milioni in Italia (nel 70% dei casi si tratta di pazienti in età pediatrica). La Fondazione Lega del Filo d'Oro incontra quotidianamente queste malattie, poiché alcune di esse sono tra le principali cause di sordocecità e di pluridisabilità psicosensoriale: tra queste, la sindrome di Charge, Norrie, Usher, Goldenhar e la mutazione del gene SCN8A e ALG3.

La campagna "Insieme, un traguardo dopo l'altro" La frase che tanti genitori si sentono ripetere di fronte a diagnosi difficili è "no, non può fare", ma la Lega del Filo d'Oro si impegna a trasformare quei "no" in traguardi raggiungibili, giorno dopo giorno. Ed è proprio questo il messaggio della campagna "Insieme, un traguardo dopo l'altro", firmata da Arkage e in TV con la voce narrante di Neri Marcorè, a sostegno delle donazioni regolari. Il nuovo spot, accanto a quello con Giulia e i suoi genitori lanciato lo scorso anno, ha come protagonisti Benedetta, Agostino e Alberto, che, circondati dall'affetto dei loro fratelli e sorelle e grazie al supporto della Fondazione, possono superare ogni barriera.