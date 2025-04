Ex modella Rossella Moretti: ho rara neuropatia, Inps non la riconosce

“Mi sveglio con le gambe di legno, faccio persino fatica ad alzarmi dal letto, soffro di una malattia invalidante che l’Inps non riconosce”. Rossella Moretti, ex modella di 40 anni di Pedrosa (Alessandria), è affetta da neuropatia delle piccole fibre, una malattia che colpisce il sistema nervoso periferico danneggiando le piccole fibre nervose presenti in muscoli, pelle, organi interni e grandi nervi. La patologia, molto rara, viene trattata solo in dieci istituti in tutta Italia. “Ora la malattia mi impedisce di fare di tutto”, ha raccontato Moretti in un'intervista al Corriere della Sera . “Non solo ho dovuto smettere di fare la modella ma anche di lavorare. Non so più che fare, la mia vita è un incubo”, ha spiegato l'ex modella che, fino a pochi anni fa, sfilava per alcune delle maison più note in Italia.

La testimonianza di Rossella Moretti

“Ho dolori fortissimi, due cerotti di oppiacei per calmarli, oltre ai farmaci antiepilettici e antidepressivi, perché per la neuropatia non esiste una terapia mirata. Mi sveglio con le gambe di legno, faccio persino fatica ad alzarmi letto, figuriamoci a lavorare”, ha spiegato l'ex modella. Nella sua regione di residenza, il Piemonte, non esistono però centri specializzati nella terapia per la neuropatia delle piccole fibre, malattia sconosciuta anche all'Inps per la quale non esistono cure, ma solo terapie per attenuare i sintomi (simili a quelli della fibromialgia). “Sono fermi al 1992, mentre la neuropatia delle piccole fibre è stata definita solo nel 1998”, ribadisce Rossella Moretti. “Il 29 aprile avrò una visita per ottenere l’invalidità. Temo che sarà un buco nell’acqua, proprio perché la malattia non è codificata. Eppure esiste eccome, anche se non siamo in molti ad esserne affetti”, aggiunge.

La malattia non riconosciuta dall'Inps

“Prendo farmaci che mi provocano sonnolenza. Al risveglio, faccio fatica ad alzarmi dal letto perché ho le gambe rigide. Non posso certo lavorare in queste condizioni. Non dico che mi piacerebbe tornare a fare la modella, ovviamente, ma ho difficoltà a svolgere qualunque professione”, racconta ancora Rossella Moretti, che si presenterà davanti alla comissione Inps per tentare di richiedere l'invalidità. “È una malattia rara, ma nemmeno così tanto. I sintomi sono subdoli, sembra di avere costantemente la febbre, si è deboli ogni giorno. Per colpa delle medicine ho continua sonnolenza e scatti involontari del corpo. Però ho la sensibilità al tatto e già solo questo non mi fa apparire come una malata, un’invalida”, conclude l'ex modella.