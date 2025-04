La modella Lucy Markovic è morta a 27 anni, aveva una malattia rara

Lutto per il mondo della moda che piange la scomparsa di Lucy Markovic, modella australiana, divenuta nota grazie al talent Australia’s Next Top Model nel 2015. Lo slancio di visibilità dato il programma televisivo le aveva permesso di sfilare per le passerelle dei brand leader nel settore come Versace, Armani, Givenchy e Dolce & Gabbana, divenendo, al contempo, un volto per riviste internazionali come Vogue e Marie Claire. A causarne la morte è stata una malformazione artero-venosa cerebrale, una rara patologia contro cui la ventisettenne lottava da tempo. La notizia del decesso, diffusa inizialmente sul suo profilo Instagram, è stata confermata dall’agenzia newyorkese Elite Model Management, che la rappresentava. Tra i tanti omaggi ricevuti, arriva anche quello di Donatella Versace: “Riposa in pace, bellissima ragazza”.