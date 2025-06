Meteo, dopo la tregua irrompe il caldo africano: quando e dove

Il termine "notti tropicali" è usato in meteorologia per indicare quelle situazioni in cui le temperature minime notturne non scendono sotto i 20°C. Nei prossimi giorni, tuttavia, molte località registreranno minime notturne ben oltre questa soglia, con valori compresi tra i 23 e i 25°C anche in collina. Il risultato sarà un aumento notevole del disagio fisico, in particolare per anziani, bambini e persone fragili, che faranno più fatica a riposare senza un sistema di raffrescamento. In diverse aree del Centro e del Nord, l’afa sarà determinata non solo dal calore, ma da un graduale aumento dell’umidità relativa. In termini semplici, più umidità significa una minore capacità del corpo umano di disperdere il calore attraverso la sudorazione, rendendo la percezione del caldo ancora più intensa. Questa situazione, in meteorologia, prende il nome di indice di calore, un parametro che combina temperatura e umidità per determinare quanto caldo si percepisce realmente.