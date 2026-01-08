Scuola, aggiornamento Graduatorie a Esaurimento (GaE): domande al via da oggiCronaca
Introduzione
Finestra aperta da oggi, giovedì 8 gennaio 2026, per aggiornare, confermare, reinserirsi o trasferirsi nelle Graduatorie ad Esaurimento (GaE). La scadenza è fissata alle 23:59 di giovedì 22 gennaio 2026. Ecco tutti i dettagli e cosa sapere
Quello che devi sapere
Il decreto
Prima di tutto va ricordato che il 10 dicembre 2025, sul portale Inpa, il Mim aveva pubblicato l’avviso con il decreto ministeriale numero 247 per l’aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento (GaE) per il personale docente ed educativo – Trasferimenti interprovinciali. Il dm 247/2025 regola l’aggiornamento delle Graduatorie a Esaurimento per il personale docente ed educativo inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva.
Le graduatorie aggiornate varranno per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028 e saranno utilizzate per immissioni in ruolo e supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.
Per approfondire:
Scuola, in arrivo l'assicurazione sanitaria integrativa: cos'è e a chi si rivolge
Come funzionano le GaE
Come si legge sul sito del Mim, nelle Graduatorie a Esaurimento "sono iscritti i docenti in possesso di abilitazione all'insegnamento. Sono strutturate su base provinciale, sono aggiornate con cadenza biennale in relazione alla posizioni degli iscritti ma, per la legge 296 del 27 dicembre 2006, sono chiuse all'inserimento di nuovi aspiranti".
Le graduatorie ad esaurimento sono strutturate in tre fasce:
- nella prima fascia sono inseriti i docenti che all’atto della costituzione delle graduatorie risultavano iscritti nelle graduatorie per soli titoli;
- nella seconda fascia sono inseriti i docenti che all’atto della costituzione delle graduatorie, oltre al requisito dell’abilitazione, avevano maturato 360 giorni di insegnamento;
- nella terza fascia sono iscritti coloro che nel corso degli anni hanno conseguito l’abilitazione all’insegnamento.
Le Graduatorie a Esaurimento sono utilizzate per l’assunzione in ruolo nel limite del 50% dei posti conferibili annualmente autorizzati, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 109, lettera c) della legge 107 del 2015 nonché per l’attribuzione dei contratti a tempo determinato.
Le scadenze
Le domande per le GaE potranno essere presentate da oggi, 8 gennaio, fino alle 23.59 del 22 gennaio 2026. L’accesso alle graduatorie è consentito ai docenti già iscritti negli anni precedenti nelle Graduatorie a Esaurimento, oppure a coloro che operano un re-inserimento, avvenuto a seguito di cancellazione per mancato aggiornamento in occasione di precedenti bienni/trienni di validità.
Va specificato che la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria fino all’aggiornamento successivo.
Le operazioni previste
Le operazioni previste sono:
- Aggiornamento del punteggio per docenti già inseriti in GaE;
- Trasferimento di Provincia: anche contestuale all’aggiornamento del punteggio (il trasferimento avviene per tutte le graduatorie ad esaurimento in cui il docente è iscritto);
- Reinserimento nelle GaE, con recupero del punteggio posseduto al momento della cancellazione, per mancata presentazione della domanda di permanenza e/o aggiornamento nei precedenti bienni o trienni (il reinserimento non è consentito a docenti inclusi con riserva in attesa di pronunciamento giurisdizionale, destinatari di sentenza sfavorevole).
Titoli e servizi per l’aggiornamento
Come ricorda la Flc Cgil, possono essere dichiarati i titoli conseguiti successivamente al 15 marzo 2024 ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, oppure titoli e servizi già posseduti, ma non dichiarati nel precedente biennio.
Graduatorie d’istituto di prima fascia
L’aggiornamento della prima fascia delle graduatorie di istituto avverrà, analogamente alle graduatorie a esaurimento, per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028.
L’inserimento nelle graduatorie di istituto di I fascia avviene per effetto della presentazione dell’istanza di scelta delle istituzioni scolastiche.
Scelta delle istituzioni scolastiche
Chi aspira alle supplenze può presentare domanda indicando fino a un massimo di 20 istituzioni scolastiche della Provincia prescelta, con alcune precisazioni:
- per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, è previsto il limite massimo di 10 istituzioni, di cui non più di due circoli didattici. Le indicazioni relative agli istituti comprensivi sono valutate, per infanzia e primaria, entro il predetto limite di 10 istituzioni;
- nell’ambito del numero massimo sopra indicato, gli aspiranti alle supplenze nella scuola dell’infanzia e primaria possono indicare fino a due circoli didattici e cinque istituti comprensivi nei quali dichiarare la disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni, con modalità particolari e celeri di interpello e presa di servizio.
Come fare domanda
La domanda va presentata solo in modalità telematica attraverso il Portale unico del reclutamento (inPA), con accesso tramite SPID o CIE e con l’abilitazione a Istanze Online (POLIS). Le istanze inviate con modalità diverse non verranno considerate.
Per approfondire:
Iscrizioni scuola 2026/2027, come fare domanda per primaria, medie e superiori