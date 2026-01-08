Prima di tutto va ricordato che il 10 dicembre 2025, sul portale Inpa, il Mim aveva pubblicato l’avviso con il decreto ministeriale numero 247 per l’aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento (GaE) per il personale docente ed educativo – Trasferimenti interprovinciali. Il dm 247/2025 regola l’aggiornamento delle Graduatorie a Esaurimento per il personale docente ed educativo inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva.

Le graduatorie aggiornate varranno per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028 e saranno utilizzate per immissioni in ruolo e supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.

