Nel nostro Paese, emerge dal report, tra le persone a rischio povertà ed esclusione sociale di età pari o superiore a 16 anni, il 68,9% degli uomini e il 68,2% delle donne non usa mai i mezzi pubblici. Questo dato è nettamente superiore alla media europea, dove i non utilizzatori in questa fascia sono rispettivamente il 51,1% (uomini) e il 46,6% (donne). La situazione però è la stessa anche per chi ha una situazione economica più favorevole: il 69,3% degli uomini e il 66,4% delle donne di chi non è a rischio povertà ed esclusione sociale non usa mai i mezzi, contro una media europea del 64% per gli uomini e del 48,3% per le donne.